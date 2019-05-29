Boeing CEO: 737 MAX uzun vadeli üretim planı değişmedi

– Boeinng CEO'!su Dennis Muilenburg, yaşanan iki ölümcül kazaya karşın, 737 MAX tipi uçakların uzun vadeli üretim planlamasının değişmediğini açıkladı.Bernstein Stratejik Kararlar Konferansı'nda konuşan Muilenburg, Boeing'in, ABD Sivil Havacılık İdaresi (FAA) ile diyalog halinde olduğunu ve 737 MAX modeli için son sertifikalandırma başvurusunu tamamladığını söyledi ve FAA'nın vereceği karara güveninin tam olduğunu söyledi.FAA'nın Boeing'in 737 MAX uçağına yaptığı soruşturmayı eski 737 modellerindeki acil durum prosedürleri araştırmak için genişlettiği hafta başında basına yansımıştı.

- İstanbul