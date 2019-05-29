Boeing CEO: Kamu güvenini kazanmak için çalışıyoruz
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– Boeinng CEO'!su Dennis Muilenburg, firmanın 737 MAX modeli uçaklarının karıştığı iki ölümcül kaza sonrasında kamu güvenini yeniden kazanmaya çalıştığını söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:27 Kaynak: DHA
– Boeinng CEO'!su Dennis Muilenburg, firmanın 737 MAX modeli uçaklarının karıştığı iki ölümcül kaza sonrasında kamu güvenini yeniden kazanmaya çalıştığını söyledi.
New York'ta bir yatıcımcı konferansında konuşan Muilenburg, Boeing'in yaşanan kazalar sonrasında güven kaybettiğinin bilincinde olduklarını ve havacılık camiasının güvenini yeniden kazanmak zorunla olduklarını belirtti. Muilenburg, gelecekteki olası kazaları engellemek için Boeing'in "gereken tüm önlemleri" aldığını söyledi ve Washington ve Texas'ta bulunan fabrikarındaki toplam 737 MAX tipi üretimini aylık 57 adete yükselteceğini duyurdu.
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