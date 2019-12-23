Boeing CEO'su Dennis Muilenburg'un işine son verildi - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Boeing CEO'su Dennis Muilenburg'un işine son verildi - Son Dakika Dünya

Boeing CEO'su Dennis Muilenburg'un işine son verildi

6 saat önce

Boeing, 737 tipi uçaklarda ortaya çıkan ve iki uçağın düşmesine yol açan sorunlardan sonra, icra kurulu başkanı (CEO) Dennis Muilenburg'u işten çıkardı.

Boeing CEO'su Dennis Muilenburg'un işine son verildi, System.String[]

Boeing, 737 tipi uçaklarda ortaya çıkan ve iki uçağın düşmesiyle sonuçlanan sorunlardan sonra, icra kurulu başkanı (CEO) Dennis Muilenburg'u işten çıkardı. Yönetim Kurulu, "güveni yeniden sağlamak için" bunun gerekli olduğunu duyurdu.

Boeing'in genel müdürü David Calhoun, 13 Ocak'tan itibaren Muilenburg'un görevini de devralacak.

Firmanın en iyi satılan 737 Max tipi uçaklarından ikisi düştükten sonra, Muilenburg'un istifası için çağrılar yapılmıştı.

Geçen hafta uçağın üretimini durdurduğunu açıklamıştı. 737 Max'lerin güvenliğiyle ilgili sertifikanın verilmesi için ilgili kurumlardan rapor bekleniyor.

Üretimin durdurulmasının ardından Boeing şirketinden yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulu, şirketin müşterileri, ortakları ve denetim birimleriyle ilişkisini tamir etmeye çalışırken yeniden güveni sağlamak için yönetimdeki bir değişikliğin gerekli olduğuna karar verdi." ifadelerine yer verildi.

Boeing, Muilenburg'un görevden alınmasıyla birlikte Lawrence Kellner'ın liderlik koltuğuna oturacağını da duyurdu:

"Yeni yönetimle birlikte Boeing, Federal Havacılık Kurulu'yla (FAA) diğer yetkili kurumlarla ve müşterileriyle yapıcı ve etkili bir iletişim de dahil olmak üzere tam bir şeffaflık içinde çalışacağına bağlılığını yeniler."

Muilenburg, Boeing'e 1985 yılında katılmıştı. 2015'te CEO olarak görevlendirilmeden önce şirketin savunma, uzay ve güvenlik biriminin yöneticisiydi.

Boeing'i soruşturan ABD Kongre üyelerinden oluşan komitenin başındaki kongre üyesi Peter DeFazio, New York Times'a, "Ben olsaydım, Muilenburg'u çok daha önceden kovardım" dedi.

Yazılım hatası

Uçuş güvenliği yetkililerin incelemeleri sonucunda, uçaktaki "MCAS" olarak bilinen bir otomatik kontrol sisteminin, 737 Max tipi iki uçağın Endonezya ve Etiyopya'da düşmesine ve 346 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtığı ortaya çıkmıştı.

Boeing, bu yazılımın tek bir sensöre bağlı olduğunu ve hatalı veriler aldığını, bunun sonucunda da pilotların komutasını geçersiz kılarak uçağın irtifasını düşürdüğünü açıklamıştı.

Şirket, yazılımı düzelttiğini ve uygulamaya konan prosedürlerin yeniden gözden geçirildiğini .

Ancak ABD'de şirkete yönelik soruşturmayı yürüten yetkililer, sistemin güvenilir olmadığı konusunda şirket yetkililerin daha önceden bilgisi olduğunu ancak uçakları müşterilere yine de satarak karı güvenlikten daha ön plana koyduğunu söylüyor ve şirketi suçluyor.

Boeing 737 Max tipi uçakların kullanımı, Mart ayından bu yana tüm dünyada . Denetim kurumlarının incelemeleri sürüyor. Boeing, bu yılın sonunda uçaklarının yeniden kullanılmaya başlamasını bekliyordu ancak ABD'deki kurumlar, bunun bu kadar çabuk olmayacağını söylemişti.

"Olumlu bir adım"

Etiyopya uçuşunda kızı Samya Rose'u kaybeden Michael Stumo, CEO'nun işten çıkarılmasının, Boeing'in "güvenlik ve yenilenmeye odaklanan bir şirket olarak yenilenmesi yolunda olumlu bir ilk adım" olduğunu söyledi.

"Bir sonraki adım da yeterince performans gösteremeyen ve yetersiz bazı yönetim kurulu üyelerinin istifa etmesi olacaktır." dedi.

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BBC
Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 09:50 
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