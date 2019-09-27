Boeing ceo'su ekim'de kongre'ye ifade verecek
21 dakika önce
Boeing CEO'su Dennis Muilenburg'un Ekim ayında Boeing 737 MAX tipi iki uçağın düşmesiyle ilgili bir Kongre komitesine ifade vereceği duyuruldu.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 05:17 Kaynak: DHA
– Boeing CEO'su Dennis Muilenburg'un Ekim ayında Boeing 737 MAX tipi iki uçağın düşmesiyle ilgili bir Kongre komitesine ifade vereceği duyuruldu.
Ulaşım ve Altyapı Komitesi'ne 30 Ekim'de ifade vereceği duyurulan Muilenburg'a Boeing Ticari Uçak Bölümü Baş Mühendisi John Hamilton ve 737 tipi uçakların Baş Pilotu Jeniffer Handersen eşlik edecek.
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