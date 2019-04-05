Son Dakika Haberleri: Boeing Ceo'su İtiraf Etti: "Otomatik Uçuş Sistemi İki 737 Kazasında Rol Oynadı"

Boeing Ceo'su İtiraf Etti: "Otomatik Uçuş Sistemi İki 737 Kazasında Rol Oynadı"

1 saat önce

- Boeing CEO'su itiraf etti: "Otomatik uçuş sistemi iki 737 kazasında rol oynadı"WASHINGTON - Boeing CEO'su Dennis Muilenburg, şirketin ilk kez 737'ler üzerindeki otomatik uçuş sisteminin kötü verilerle beslenmesinin, 346 kişiyi öldüren iki kazada rol oynadığını kabul etti.

- Boeing CEO'su itiraf etti: "Otomatik uçuş sistemi iki 737 kazasında rol oynadı"

WASHINGTON - Boeing CEO'su Dennis Muilenburg, şirketin ilk kez 737'ler üzerindeki otomatik uçuş sisteminin kötü verilerle beslenmesinin, 346 kişiyi öldüren iki kazada rol oynadığını kabul etti. Etiyopya havacılık yetkililerinin soruşturması sonrasında yapılan açıklamada Addis Ababa'de yaşanan kazada pilotaj hatası olmadığı ortaya çıkmıştı.
Muilenberg, Twitter adresinden yayınladığı video mesajında, "Etiyopya Havayollarının uçuş 302 kazasının ön raporunun açıklanmasıyla, her iki uçuşta da MCAS olarak bilinen Manevra Karakteristiklerinin Arttırma Sistemini, hatalı saldırı açısı bilgisine cevaben aktive etti" itirafında bulundu.
Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da kalktıktan sadece 6 dakika sonra düşen Etiyopya uçağı ile Endonezya'nın Java Denizi'ne düşen Lion Air uçuşunda pilotların, MCAS adı verilen otomatik bir uçuş kontrol sisteminin aktif olmasının ardından uçağın kontrolünü geri almakta zorluk çektikleri rapor edilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 11:27 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Nöbetçi Noter Uygulaması Otomotiv Sektörünü Canlandıracak Geçersiz Oylar Nasıl Sayılıyor? Herkesin Cevabını Merak Ettiği Sorunun Cevabı Kamerada Tunceli Belediye Meclisi Üyesi Can Badem: Belediyeyi 68 Milyon Borçla Devraldık YSK, Kırklareli Merkezde Oyların Yeniden Sayılmasına Karar Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 12:43:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Boeing Ceo'su İtiraf Etti: "Otomatik Uçuş Sistemi İki 737 Kazasında Rol Oynadı"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]