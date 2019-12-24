Boeing CEO'su Muilenburg görevden alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Boeing CEO'su Muilenburg görevden alındı - Son Dakika

Boeing CEO'su Muilenburg görevden alındı

6 saat önce

Boeing CEO'su Dennis Muilenbug, art arda yaşanan 737 Max krizlerinin ardından görevden alındı.

Boeing CEO'su Muilenburg görevden alındı, System.String[]

Boeing CEO'su Dennis Muilenbug, art arda yaşanan 737 Max krizlerinin ardından görevden alındı.

Dünyanın en büyük sivil ve askeri uçak üreticilerinden biri olan Boeing'in CEO'su Dennis Muilenburg, şirketin en çok satılan uçağının üretimini durduran ve şirketinin itibarını zedeleyen ölümcül kazaların ardından başarısız olduğu gerekçesiyle görevden alındı.

Boeing tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Yönetim kurulu, şirkete olan güveni yeniden sağlamak için liderlik görevinde değişiklik yapılması gerektiğine karar verdi" ifadeleri kullanıldı. Boeing, 346 kişinin ölümüne neden olan iki uçak kazası sonucu peş peşe yaşanan aksiliklerin ardından Muilenburg'un, 9 milyar dolara mal olan krizi çözme konusunda çok az ilerleme kaydettiği gerekçesiyle işine son verdi. Tedarikçi firmaları ve havayollarını zarara uğrattığı gerekçesiyle görevden alınan Muilenburg tarafından ise henüz bir açıklama yapılmadı. Bir Boeing yetkilisi, kurulun hafta sonu görüştüğünü ve Muilenburg'u görevden almaya karar verdiğini belirtti.

YENİ CEO DAVİD CALHOUN OLACAK

Boeing, 2009 yılından bu yana Yönetim Kurulunda bulunan eski bir General Electric Yöneticisi de olan David Calhoun'un 13 Ocak'tan itibaren CEO görevini devralacağını açıkladı. Ocak ayına kadar ise söz konusu görevde şirketin Mali İşler Müdürü Greg Smith bulunacak.

Boeing hisseleri son 9 ay içerisinde yüzde 20'den fazla düşüş gösterirken, krize neden olan 737 Max tipi uçakların Ocak ayında üretiminin durdurulacağı açıklandı. Ekonomistlerin ise bu gelişmenin, ABD'de ekonomik büyümeyi olumsuz yönde etkileyeceğini ifade ediyor.

Öte yandan 737 Max tipi uçaklar, Etiyopya ve Endonezya'da 5 ay içinde yaşanan ve 346 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan iki kazanın ardından Mart ayından bu yana yere çekilmişti.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 01:15 Kaynak: İHA
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