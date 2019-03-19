Boeing CEO’sundan 737 MAX açıklaması
52 dakika önce
Boeing CEO'su Muilenburg, "Yolcuların uçaklarımızla en emniyetli ve güvenilir şekilde yolculuk etmesi, mutlak taahhüdümüzdür.
Boeing CEO'su Muilenburg, "Yolcuların uçaklarımızla en emniyetli ve güvenilir şekilde yolculuk etmesi, mutlak taahhüdümüzdür." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 08:05
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