Boeing CEO’sundan 737 MAX açıklaması

Boeing CEO'su Muilenburg, "Yolcuların uçaklarımızla en emniyetli ve güvenilir şekilde yolculuk etmesi, mutlak taahhüdümüzdür.

Boeing CEO'su Muilenburg, "Yolcuların uçaklarımızla en emniyetli ve güvenilir şekilde yolculuk etmesi, mutlak taahhüdümüzdür." dedi.

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