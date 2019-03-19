Son Dakika Haberleri: Boeing CEO’sundan 737 MAX açıklaması

Boeing CEO’sundan 737 MAX açıklaması

52 dakika önce

Boeing CEO'su Muilenburg, "Yolcuların uçaklarımızla en emniyetli ve güvenilir şekilde yolculuk etmesi, mutlak taahhüdümüzdür.

Boeing CEO’sundan 737 MAX açıklaması, System.String[]
Boeing CEO'su Muilenburg, "Yolcuların uçaklarımızla en emniyetli ve güvenilir şekilde yolculuk etmesi, mutlak taahhüdümüzdür." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 08:05 

Ekonomi
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