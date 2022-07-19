Boeing, Çinli Gameco ile Kapsamlı Malzeme Yönetimi Anlaşması İmzaladı - Son Dakika
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Boeing, Çinli Gameco ile Kapsamlı Malzeme Yönetimi Anlaşması İmzaladı

19.07.2022 17:15
Boeing, Çinli Gameco ile Kapsamlı Malzeme Yönetimi Anlaşması İmzaladı

SAN FRANCİSCO, 19 Temmuz (Xinhua) -- Boeing Pazartesi günü, Çin'in Guangzhou Uçak Bakım Mühendisliği Ltd. Şti.

SAN FRANCİSCO, 19 Temmuz (Xinhua) -- Boeing Pazartesi günü, Çin'in Guangzhou Uçak Bakım Mühendisliği Ltd. Şti. (GAMECO) ile 5 yıllık Entegre Malzeme Yönetimi programı sözleşmesi imzaladığını duyurdu. Anlaşmayla Boeing, Çin ana karasında ilk kez kapsamlı bir malzeme yönetim çözümü sunacak. Duyuruda, Boeing'in yeni beş yıllık programının GAMECO'nun operasyonlarını desteklemek, malzeme alımı ve stok maliyetlerini optimize etmek için talep yönetimi, yerinde personel ve lojistik hizmetler sağlamanın yanı sıra üretim hizmetleri seviyesini iyileştireceği belirtildi. Sözleşme, aralarında Boeing 737-800 tipi Dönüştürülmüş Kargo Uçağı (BCF), Boeing 767-300BCF serisi uçaklar ve 777/737 tipi uçakların iniş takımı revizyonlarında birlikte çalışan Boeing ile GAMECO arasında ortaklığı daha da genişletecek.

GAMECO'nun performansı, Boeing'in dünya genelindeki müşterilerine sunduğu dönüşüm hizmetlerinin iyileştirilmesi ve genişletilmesine yardımcı oldu. Açıklamada ayrıca, işbirliğinin GAMECO'nun bakım yeteneklerini güçlendirmesine ve stratejik önceliklere ulaşmasına yardımcı olduğu da kaydedildi. Boeing Küresel Hizmetler Ticari Yedek Parçalar Başkan Yardımcısı Mini Desai, "Çin BGS (Boeing Küresel Hizmetler) için stratejik ve önemli bir pazar. Bu ortaklık bize Çin'deki müşteri tabanımıza daha iyi hizmet sunmamızı sağlayacak ve gelecekte pazar talebi arttıkça çözümler sunacak" dedi. Ekim 1989'da Guangspou Baiyun Uluslararası Havalimanı'nda kurulan ve uçak ile hava taşıtları bileşenlerinin bakım, onarım ve revizyonlarında uzman bir kuruluş olan GAMECO, Çin Güney Havayolları Ltd. Şti. ile Hong Kong'lu Hutchinson Whampoa (Çin) Ltd. Şti.'nin ortak girişimidir.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Guangzhou, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boeing, Çinli Gameco ile Kapsamlı Malzeme Yönetimi Anlaşması İmzaladı - Son Dakika

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