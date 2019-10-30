Son Dakika Haberleri: Boeing'den 346 kişinin öldüğü uçak kazaları için özür
Son Dakika Dünya Boeing'den 346 kişinin öldüğü uçak kazaları için özür

Boeing'den 346 kişinin öldüğü uçak kazaları için özür

1 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli havacılık şirketi Boeing'in Üst Yöneticisi (CEO) Dennis Muilenburg, Endonezya ve Etiyopya’da düşen iki 737 Max uçağının üretiminde hata yaptıklarını kabul ederek özür diledi.

Boeing'den 346 kişinin öldüğü uçak kazaları için özür, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli havacılık şirketi Boeing'in Üst Yöneticisi (CEO) Dennis Muilenburg, Endonezya ve Etiyopya'da düşen iki 737 Max uçağının üretiminde hata yaptıklarını kabul ederek özür diledi.


ABD Senatosu Ticaret Komitesi'nde, Endonezya ve Etiyopya'daki kazalarda 346 kişinin ölümüne neden olan 737 Max uçakları hakkında ifade veren Muilenburg, senatörlerin sorularını yanıtladı.

Euronews.com'da Görüntüle

Amerika Birleşik Devletleri, Etiyopya, Boeing, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:07 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika ziyaretiyle ilgili konuştu: Henüz kararımı vermedim
Erdoğan: Yakında terörle mücadelede yeni müjdeler olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörist elebaşı Mazlum Kobani'yi soran gazeteciyi susturdu: Niye acele ediyorsun? Bahçeli'den ABD'nin Ermeni Soykırımı kararına tepki: Tasarı hükümsüzdür

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2019 17:08:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Boeing'den 346 kişinin öldüğü uçak kazaları için özür
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]