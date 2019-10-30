Boeing'den 346 kişinin öldüğü uçak kazaları için özür

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli havacılık şirketi Boeing'in Üst Yöneticisi (CEO) Dennis Muilenburg, Endonezya ve Etiyopya'da düşen iki 737 Max uçağının üretiminde hata yaptıklarını kabul ederek özür diledi.



ABD Senatosu Ticaret Komitesi'nde, Endonezya ve Etiyopya'daki kazalarda 346 kişinin ölümüne neden olan 737 Max uçakları hakkında ifade veren Muilenburg, senatörlerin sorularını yanıtladı.