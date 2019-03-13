Boeing'den '737 Max' açıklaması
1 saat önce
Boeing'den yapılan açıklamada, "Son birkaç aydır, zaten güvenli olan bir uçağı daha da güvenli hale getirmek için bir uçuş kontrol yazılım güncellenmesi geliştirmektedir.
Boeing
'den yapılan açıklamada, "Son birkaç aydır, zaten güvenli olan bir uçağı daha da güvenli hale getirmek için bir uçuş kontrol yazılım güncellenmesi geliştirmektedir." ifadelerine yer verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:00
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