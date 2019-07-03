Boeing'den kaza kurbanlarının yakınlarına yardım
1 saat önce
Boeing, Endonezya ve Etiyopya'da yaşanan 737 Max 8 kazaları kurbanlarının aileleri ve yakınlarına 100 milyon dolarlık yardım yapacak.
Boeing
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 08:42
, Endonezya ve Etiyopya
'da yaşanan 737 Max 8 kazaları kurbanlarının aileleri ve yakınlarına 100 milyon dolarlık yardım yapacak
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