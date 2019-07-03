Son Dakika Haberleri: Boeing'den kaza kurbanlarının yakınlarına yardım
Son Dakika Ekonomi Haber

Boeing'den kaza kurbanlarının yakınlarına yardım

1 saat önce

Boeing, Endonezya ve Etiyopya'da yaşanan 737 Max 8 kazaları kurbanlarının aileleri ve yakınlarına 100 milyon dolarlık yardım yapacak.

Boeing'den kaza kurbanlarının yakınlarına yardım, System.String[]
Boeing, Endonezya ve Etiyopya'da yaşanan 737 Max 8 kazaları kurbanlarının aileleri ve yakınlarına 100 milyon dolarlık yardım yapacak
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 08:42 
Etiyopya, Boeing, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İsrail sokakları karıştı! Çatışmalarda 47 polis yaralandı Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu projesi ile 1 saatlik yol 5 dakikaya düştü Heyecan tutkunu adam toksik katran kazanına düştü Sahlep soğanı toplayan 3 kişiye 204 bin TL para cezası verildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 22:25:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Boeing'den kaza kurbanlarının yakınlarına yardım
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]