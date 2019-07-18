Son Dakika Haberleri: Boeing'den uçak kazalarında ölenlerin ailelerine 50 milyon dolar tazminat
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Boeing'den uçak kazalarında ölenlerin ailelerine 50 milyon dolar tazminat

3 saat önce

737 MAX tipi uçakları ölümcül iki kaza yapan Boeing şirketi, kazadan sonra oluşturulan 100 milyon dolarlık fonun yarısını mağdurların ailelerine tahsis edeceklerini açıkladı. Boeing ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nden tazminat uzmanı Ken Feinberg'i dağıtımı denetlemesi için işe aldı.

Boeing'den uçak kazalarında ölenlerin ailelerine 50 milyon dolar tazminat, System.String[]
Endonezya ve Etiyopya'da 737 MAX tipi uçakları ölümcül kazalara neden olan Boeing şirketi, oluşturulan 100 milyon dolarlık kaza fonunun yarısını mağdurların ailelerine tahsis edeceklerini açıkladı. Boeing ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nden tazminat uzmanı Ken Feinberg'i dağıtımı denetlemesi için işe aldı.

Boeing'in 737 Max tipi uçaklarının geçen sene ekim ayında Endonezya'da, mart ayında ise Etiyopya'da yaşadığı kazalarda toplam 346 kişi hayatını kaybetmişti. Olaylar sonrası Amerikalı uçak üreticisinde göreve başlayan Ken Feinberg, mağdurlar için derhal bir hak protokolü hazırlamaya başlayacağını söyledi.
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Amerika Birleşik Devletleri, Boeing, Ekonomi

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:52 
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