Boeing, Dünya Genelinde 737 Max Uçak Filosunun Tamamını Uçuştan Kaldırdı

Etiyopya Hava Yolları'nın ölümcül uçak kazasının gerçekleştiği yerde müfettişlerin yeni bir delil bulmasının ardından Boeing, dünya genelindeki 371 adet Boing 737 Max'ların tamamını uçuştan kaldırdı.

Etiyopya Hava Yolları'nın ölümcül uçak kazasının gerçekleştiği yerde müfettişlerin yeni bir delil bulmasının ardından Boeing, dünya genelindeki 371 adet Boing 737 Max'ların tamamını uçuştan kaldırdı.



ABD Federal Havacılık İdaresinin (FAA) yaptığı açıklamada, bulunan yeni delil ve uydu görüntülerinin incelenmesiyle 737 Max'ların uçuşunun geçici süreliğine durdurulması kararını aldığı bildirildi. Daha önce birçok ülke Boing 737 Max'ların uçuştan alınmasına rağmen FAA bu uçakların uçmasında bir sakınca olmadığını söylemişti.



157 yolcunun tamamının hayatını kaybettiği Boing 737 Max'ın uçuş kayıtlarını içeren kara kutu, incelemek üzere Paris'e gönderildi. Etiyopya Hava yolları Kaza Araştırma Bürosu başkanlığında Etiyopyalı bir delegenin Uçuş Veri Kaydedicisi ve Kokpit Kayıt Cihazı'nın Paris'e ulaştırdığını açıkladığı kaydedildi.



FAA'nin bir teftiş heyeti, Milli Ulaştırma Güvenlik İdaresi ile birlikte Etiyopya Havayolları uçak kazasını inceliyor. FAA tarafından yapılan açıklamada, "Bütün taraflar, Etiyopya Hava Yolları'nın yaşadığı kazayla daha önce Lion Hava Yolları kazasının benzer davranışlar sergilediği kanaatine vardı. Etiyopya Hava Yolları'nın kaza mahallinde bulunan delil Lion Hava Yolları'ndaki uçuş yoluyla çok yakın özellik taşıdığın gösteriyor" dedi. - WASHINGTON

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