Boeing'e Ait İki Tip Uçağın Uçuşunun Durdurulması

Türk Hava Yolları (THY) filosunda bulunan ve operasyonları durdurulan 12 "Boeing 737 MAX" tipi yolcu uçağının, Atatürk Havalimanı'nda park pozisyonuna alındığı bildirildi.

Türk Hava Yolları (THY) filosunda bulunan ve operasyonları durdurulan 12 "Boeing 737 MAX" tipi yolcu uçağının, Atatürk Havalimanı'nda park pozisyonuna alındığı bildirildi.



THY, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının, Boeing 737 MAX 8 ve Boeing 737 MAX 9 tipi hava araçlarının uçuşlarının, uçuş emniyetini teminen tedbir amaçlı olarak ikinci bir karara kadar durdurulduğunu bildirmesinin ardından harekete geçti.



THY filosundaki 12 uçak, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Apronu'nda park pozisyonuna alındı.



Öte yandan, 10 Boeing 737 MAX tipi uçağın bugün İstanbul Havalimanı'na götürüleceği, diğer 2 uçağın ise Atatürk Havalimanı'nda kalacağı öğrenildi.

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