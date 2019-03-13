Son Dakika Haberleri: Boeing'e Ait İki Tip Uçağın Uçuşunun Durdurulması

Boeing'e Ait İki Tip Uçağın Uçuşunun Durdurulması

2 saat önce

Türk Hava Yolları (THY) filosunda bulunan ve operasyonları durdurulan 12 "Boeing 737 MAX" tipi yolcu uçağının, Atatürk Havalimanı'nda park pozisyonuna alındığı bildirildi.

Boeing'e Ait İki Tip Uçağın Uçuşunun Durdurulması, System.String[]
Türk Hava Yolları (THY) filosunda bulunan ve operasyonları durdurulan 12 "Boeing 737 MAX" tipi yolcu uçağının, Atatürk Havalimanı'nda park pozisyonuna alındığı bildirildi.

THY, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının, Boeing 737 MAX 8 ve Boeing 737 MAX 9 tipi hava araçlarının uçuşlarının, uçuş emniyetini teminen tedbir amaçlı olarak ikinci bir karara kadar durdurulduğunu bildirmesinin ardından harekete geçti.

THY filosundaki 12 uçak, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Apronu'nda park pozisyonuna alındı.

Öte yandan, 10 Boeing 737 MAX tipi uçağın bugün İstanbul Havalimanı'na götürüleceği, diğer 2 uçağın ise Atatürk Havalimanı'nda kalacağı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 02:23 Kaynak: AA

İstanbul Atatürk Havalimanı, Boeing 737, Türk Hava Yolları, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türbülansa Giren Uçakta Bulunan ABD'li Yolcu, THY'ye Dava Açtı THY'nin Taşınma Sürecinde Yolcular Sabiha Gökçen Havalimanı'na Akın Edecek

Tartışmalı Boeing Uçaklarının Türk Hava Sahasındaki Uçuşları Durduruldu Çalışma İzni Olmadan Yabancı Çalıştıran İşverene 8 Bin 821 Lira Para Cezası Kesilecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 16:27:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Boeing'e Ait İki Tip Uçağın Uçuşunun Durdurulması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]