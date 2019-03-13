Son Dakika Haberleri: Boeing'e Ait İki Tip Uçağın Uçuşunun Durdurulması

Boeing'e Ait İki Tip Uçağın Uçuşunun Durdurulması

35 dakika önce

Türk Hava Yolları (THY) filosundaki operasyonları durdurulan ve Atatürk Havalimanı'nda park pozisyonuna çekilen 12 "Boeing 737 MAX" tipi yolcu uçağından 5'i İstanbul Havalimanı'na getirildi.

Boeing'e Ait İki Tip Uçağın Uçuşunun Durdurulması, System.String[]
Türk Hava Yolları (THY) filosundaki operasyonları durdurulan ve Atatürk Havalimanı'nda park pozisyonuna çekilen 12 "Boeing 737 MAX" tipi yolcu uçağından 5'i İstanbul Havalimanı'na getirildi.

THY, Etiyopya'da meydana gelen uçak kazasının sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının, Boeing 737 MAX 8 ve Boeing 737 MAX 9 tipi hava araçlarının uçuşlarının, uçuş emniyetini teminen tedbir amaçlı olarak ikinci bir karara kadar durdurulduğunu bildirmesinin ardından harekete geçti.

THY, filosundaki 12 uçağın Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Apronu'nda park pozisyonuna çekilmesinin ardından 5 uçak İstanbul Havalimanı'na getirildi. 5 uçağın daha gün içerisinde hava sahasındaki boşluğa göre İstanbul Havalimanı'na gönderileceği diğer 2 uçağın ise Atatürk Havalimanı'nda kalacağı öğrenildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, "Uçuş emniyetini teminen Boeing 737-8 MAX ve Boeing 737-9 MAX tipi uçakların Türk hava sahasındaki uçuşları durdurulmuştur ancak söz konusu hava araçlarının ülkemiz içinde, ülkemize veya ülkemizden yapılacak olan yolcusuz intikal uçuşları hariç tutulmuştur." açıklamasında bulunulmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 03:28 Kaynak: AA

İstanbul, İstanbul Atatürk Havalimanı, Türk Hava Yolları, Boeing 737, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



THY'nin Taşınma Sürecinde Yolcular Sabiha Gökçen Havalimanı'na Akın Edecek Tartışmalı Boeing Uçaklarının Türk Hava Sahasındaki Uçuşları Durduruldu

AK Parti'nin Trabzon Adayı Zorluoğlu, Afişinde İzmir Tramvayını Kullandı Maaşı Kesilen Kadın, Esas Şoku SGK'ya Gidince Yaşadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 16:03:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Boeing'e Ait İki Tip Uçağın Uçuşunun Durdurulması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]