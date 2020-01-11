Boeing'e hatalı 737 MAX parçaları için 5.4 milyon dolar ceza - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Boeing'e hatalı 737 MAX parçaları için 5.4 milyon dolar ceza - Son Dakika Ekonomi

Boeing'e hatalı 737 MAX parçaları için 5.4 milyon dolar ceza

6 saat önce

ABD Federal Havacılık Kurumu (FAA), uçak üreticisi Boeing'in 737 MAX modellerindeki hatalı kanat parçaları nedeniyle 5.4 milyon dolar ceza öngördü.

Boeing'e hatalı 737 MAX parçaları için 5.4 milyon dolar ceza, System.String[]

ABD Federal Havacılık Kurumu (FAA), uçak üreticisi Boeing'in 737 MAX modellerindeki hatalı kanat parçaları nedeniyle 5.4 milyon dolar ceza öngördü.

FAA'dan gelen yeni ceza, Boeing'e verilen 737 NG modelindeki hatalı parçalar için 3.9 milyon dolarlık cezanın ardından ikinci yaptırım oldu.

Bunun yanında ABD'li şirket, 737 MAX uçaklarını kullanmadan önce pilotlarının uçuş simülasyonu eğitimi alacaklarını açıklamış, ve böyle bir eğitimin gereksiz olduğu yönünde yaptığı önceki iddiaları değiştirmişti.

Şirket ayrıca, Boeing'in geçen sene iki ölümcül kazaya yol açan 737 MAX modelleri sebebiyle işten çıkardığı CEO'su Dennis Muilenburg'un "kıdem tazminatı almadığını" duyurmuştu. Boeing'e göre, Muilenburg ayrıca 14 milyon dolar değerinde hisse senedi hakkından mahkum bırakılmış, fakat eski CEO'nun 62.2 milyon dolar değerinde emeklilik maaşı alacağı açıklanmıştı.

Boeing hisseleri, Cuma günü kapanışta yüzde 1.91 düşüşle 329.92 dolara geriledi.


Amerika Birleşik Devletleri, Boeing, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 10:52 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: ABD, Irak'ın "Askerlerinizi çekin" talebini reddetti
Trump: Nobel Barış Ödülü benim hakkımdı Dev kaplumbağa Diego, Galapagos Adaları'na geri dönüyor Trump'ın Irak'tan çekilme şartı: 35 milyar doları vermezlerse orada kalacağız

Son Dakika Haberleri
16:53 İstanbul, 4.7 şiddetinde depremle sarsıldı - Son Dakika Ekonomi
16:22 Bakan Pakdemirli'den 'anaç keçi desteği' müjdesi - Son Dakika Ekonomi
16:17 Bakan Dönmez: Türkiye'nin altın üretimi 2019'da yüzde 40 arttı - Son Dakika Ekonomi
16:17 Baker Hughes: ABD petrol sondaj kule sayısı 11 adet düştü - Son Dakika Ekonomi
16:03 Osmaneli'ne dev yatırım geliyor - Son Dakika Ekonomi
15:12 Son dakika: Ukrayna Havayolları bundan sonra İran havasında uçmayacak - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2020 17:26:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Boeing'e hatalı 737 MAX parçaları için 5.4 milyon dolar ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]