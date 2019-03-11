Boeing Hisselerinde Yüzde 10 Düşüşle ABD Piyasaları Karışık

– ABD hisse senedi piyasaları, Etiyopya'da yaşanan uçak kazası sonrasında Boeing'in hisselerinde görülen yüzde 10'luk düşüşün etkisiyle açılış öncesi işlemlerde karışık.

– ABD hisse senedi piyasaları, Etiyopya'da yaşanan uçak kazası sonrasında Boeing'in hisselerinde görülen yüzde 10'luk düşüşün etkisiyle açılış öncesi işlemlerde karışık.



ABD hisse senedi piyasalarında görülen son durumda, küresel ekonomik yavaşlama, Çin ve ABD'den gelen zayıf veriler ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Euro Bölgesi için büyüme öngörüsünü aşağı yölü revize etmesi de etkili oldu.



Çin Hükümeti, Devlet Başkanı Xi jinping'in, ABD Başkanı Donald Trump'la Mar-a-Lago'da düzenlenmesi planlanan buluşmasını iptal ederken, iki ülke yetkilileri ticaret görüşmelerinde kat edilen mesafe hakkında olumlu görüşlerini açıklamaya devam ediyorlar.



Gelişmler etkisiyle ABD hisse senedi piyasalarında açılış öncesi durum şöyle:



Dow Jones yüzde 0.61 düşerken,



Nasdaq yüzde 0.25 ve



S&P yüzde 0.18 yükseldi.



Dolar, euro karşısında yüzde 0.13 kazanımla 1.1246 düzeyine yükseldi. - İstanbul

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