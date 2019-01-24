Boeing'in Otonom Hava Aracı İlk Uçuşunu Gerçekleştirdi

Dikey iniş kalkış yapabilen elektrikli araç, 81 km menzile kadar ulaşabiliyor.

Boeing, otonom hava aracı prototipi ilk test uçuşunu ABD'nin Virginia eyaletinin Manassas şehrinde gerçekleştirdi. Dikey iniş kalkış yapabilen elektrikli hava araçlarını (eVTOL) tasarlamak ve geliştirmek üzere Boeing'in yan kuruluşu Aurora Flight Science ile birlikte çalışan ve şirketin şehir içi hava ulaşımı faaliyetlerini yürüten Boeing NeXt, talep gören otonom hava taşımacılığının emniyet ve güvenilirliğini yükseltmek üzere testlerine devam edecek.

Yolcu hava aracı (PAV) prototipinin otonom fonksiyonları ve yer kontrol sistemlerini test etmek üzere, kalkış, havada kalış ve iniş aşamalarının denendiği kontrollü bir uçuş gerçekleştirildi. Gelecekte ileri ve kanatlı uçuşların yanı sıra dikey ve ileri uçuş modları arasındaki geçiş evresi test edilecek. Yüksek hızlı dikey iniş kalkış yapabilen her türlü hava aracındaki (VTOL) bu geçiş evresi mühendisleri en çok zorlayan teknik aşama.

Boeing Teknoloji Direktörü Greg Hyslop, "Bir yıl içerisinde kavramsal tasarımdan, uçan bir prototip üretme aşamasına geldik. Havacılığı dünyanın en güvenli ve en verimli taşımacılık yolu haline getirmede Boeing'in inovasyon ve uzmanlığı son derece önemli. Güvenli, yenilikçi ve sorumlu bir yaklaşımla, yeni çözümler getirmeye devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Elektrikli itme sistemiyle çalışan yolcu hava aracı (PAV) prototipi, kalkıştan inişe tamamen pilotsuz uçuş gerçekleştirmek ve 81 km menzile kadar ulaşmak üzere tasarlandı. 9,14 m uzunluğunda ve 8,53 m genişliğinde olan hava aracının geliştirilmiş gövdesi, itme ve kanat sistemlerini birleştirerek etkin bir şekilde havada durmayı ve ileri uçuşu sağlıyor.

Aurora Flight Sciences Başkanı ve CEO'su John Langford, "Otonom olması sebebiyle bu bir devrim niteliğindedir. Standartlara uygun otonom araçlar, sessiz, temiz ve güvenli bir şehir içi hava ulaşımını mümkün hale getirecek." dedi.

Test uçuşu, Boeing NeXt için dönüm noktası olma özelliği taşıyor. Düzenleyici kuruluşlar ve sanayi ortakları arasındaki iş bölümü, yeni bir yolculuk ekosisteminin sorumlu uygulanmasına öncülük ederken, pilotlu ve pilotsuz hava araçlarının birlikte var olacağı bir geleceği mümkün kılıyor. Boeing NeXt'in portföyünde, yolcu hava araçlarına ek olarak, 227 kg'a kadar yük taşıyabilen insansız elektrikli kargo hava aracı (CAV) ve diğer kentsel, bölgesel ve küresel ölçekte taşımacılık platformları da yer alıyor. Kargo hava aracının ilk kapalı mekân uçuşu geçen yıl gerçekleştirilirken, dış mekân test uçuşları 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilecek.

Boeing NeXt Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Steve Nordlund, "Havacılık endüstrisi doğduğunda Boeing oradaydı. Ve ikinci yüzyılımızda, şehir içi hava ulaşım pazarının potansiyelini ortaya çıkaracağız. Hava araçları üretiminden hava sahası entegrasyonuna, dünyanın tüm şehir ve bölgelerinde güvenli ve stressiz hareketliliğin geleceğine öncülük edeceğiz."