Boeing'in starliner mekiği uzay istasyonuna ilk uçuşuna başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Boeing'in starliner mekiği uzay istasyonuna ilk uçuşuna başladı - Son Dakika

Boeing'in starliner mekiği uzay istasyonuna ilk uçuşuna başladı

6 saat önce

Boeing'in Starliner mekiği uzay istasyonuna ilk uçuşuna başladıABD, (DHA)- ABD'de Boeing Uzay Kurumu tarafından üretilen uzay mekiği 'Starliner' ilk test uçuşu için uzaya fırlatıldı.

Boeing'in Starliner mekiği uzay istasyonuna ilk uçuşuna başladı

ABD, (DHA)- ABD'de Boeing Uzay Kurumu tarafından üretilen uzay mekiği 'Starliner' ilk test uçuşu için uzaya fırlatıldı. Uzaya mürettebat taşıması için tasarlanan mekik, Atlas V roketine monte edilerek uzaya gönderildi.

Florida'nın Cape Canaveral üssünden fırlatılan mekik, Uluslararası Uzay İstasyonu'na otomatik olarak kenetlenecek ve 28 Aralık'ta geri dönecek. Mekiğin yolcuları ise 'Rosie Rockeeter' adlı test mankeni ve kontrol ekibi tarafından konulan bir adet oyuncak köpek. NASA'nın liderliğinde gönderilen mekik, başarılı olursa uzaya insan taşıyacak. NASA şu anda astronotların uzaya gönderilmesi için Rus yapımı Soyuz roketlerini kullanıyor. NASA yetkilisi Jim Bridenstine yaptığı açıklamada, 'Gelecek yılın başında, 2011'den bu yana ilk kez tekrar Amerikan topraklarından Amerikan roketleri üzerine Amerikan astronotlarını göndereceğiz' dedi. NASA 2011 yılında uzay mekiği programını sona erdirmişti.

Boeing'in starliner mekiği uzay istasyonuna ilk uçuşuna başladı

Amerika Birleşik Devletleri, Boeing, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 08:23 Kaynak: DHA
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