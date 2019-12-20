Boeing'in Starliner mekiğinin fırlatma testi başarısız oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Boeing'in Starliner mekiğinin fırlatma testi başarısız oldu - Son Dakika

Boeing'in Starliner mekiğinin fırlatma testi başarısız oldu

6 saat önce

ABD havacılık ve uzay şirketi Boeing'in Uluslararası Uzay İstasyonuna (UUİ) personel taşımak üzere tasarladığı Starliner mekiği, ilk fırlatma testinde yörüngeye planlandığı gibi yerleşemedi.

Boeing'in Starliner mekiğinin fırlatma testi başarısız oldu, System.String[]

ABD havacılık ve uzay şirketi Boeing'in Uluslararası Uzay İstasyonuna (UUİ) personel taşımak üzere tasarladığı Starliner mekiği, ilk fırlatma testinde yörüngeye planlandığı gibi yerleşemedi.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) açıklamasına göre, mekik, Cape Caneveral Üssü'nden uzaya fırlatıldıktan sonra, Dünya yörüngesine, UUİ'ye hareket etmesini sağlayacak şekilde konumlanamadı.

Boeing'in ortağı olduğu United Launch Alliance şirketi tarafından tasarlanan Atlas 5 roketiyle yapılan fırlatış sorunsuz geçerken, Boeing, roketin yola çıkmasından yarım saat sonra yaptığı açıklamada, "mekiğin yörüngeye yerleşiminin normal olmadığını" bildirdi.

Yetkililer mekiğin halen yörüngede olduğunu ve uçuş kontrolörlerinin farklı seçenekleri değerlendirdiğini belirtti.

Cumartesi günü UUİ'ye ulaşması planlanan Starliner'ın akıbeti belirsiz görünüyor.

Mekikte UUİ'de görev yapan 6 astronot için Noel hediyelerinin yanı sıra yüzlerce ağaç tohumu, Boeing'in kurucusu William Boeing'in uçuş seyahat kimliği ve "Rosie" adı verilen cansız manken bulunuyordu.

SpaceX'in insansız seferi başarılı olmuştu

NASA'nın UUİ'ye özel şirketlerin ürettiği mekikler aracılığıyla astronot taşımayı amaçlayan "Ticari Mürettebat Geliştirme Programı" kapsamında, SpaceX firması "Dragon Crew", Boeing ise "Starliner" personel taşıyıcı mekiklerinin testlerini gerçekleştiriyordu.

SpaceX'in Dragon Crew mekiği ilk insansız seferinde 2 Mart'ta uzaya fırlatılmış, 3 Mart'ta UUİ'ye ulaşmıştı. Mekik, 8 Mart'ta Dünya'ya geri dönmüştü. Firma insansız uçuş testinin başarılı olmasının ardından yeni yılda mekiğin insanlı uçuş testini yapmayı planlıyor.

Halen UUİ'ye ikmal malzemeleri SpaceX üretimi Dragon kargo mekiği ile nakledilirken, istasyonda görevli mürettebat Rus yapımı Soyuz mekikleriyle taşınıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Boeing, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 04:44 Kaynak: AA
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