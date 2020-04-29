Boeing, Kovid-19 nedeniyle çalışan sayısını yüzde 10 azaltacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Boeing, Kovid-19 nedeniyle çalışan sayısını yüzde 10 azaltacak - Son Dakika Ekonomi

Boeing, Kovid-19 nedeniyle çalışan sayısını yüzde 10 azaltacak

6 saat önce

ABD'li uçak üreticisi Boeing, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle çalışan sayısını yaklaşık yüzde 10 azaltacağını duyurdu.

Boeing, Kovid-19 nedeniyle çalışan sayısını yüzde 10 azaltacak, System.String[]

ABD'li uçak üreticisi Boeing, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle çalışan sayısını yaklaşık yüzde 10 azaltacağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, Boeing Üst Yöneticisi (CEO) Dave Calhoun'un havacılık sektöründeki mevcut koşullara ilişkin çalışanlara yönelik bir yazı kaleme aldığı belirtildi.

Söz konusu yazıda Calhoun, küresel salgının çalışma ve yaşam tarzının yanı sıra havacılık endüstrisini de değiştirdiğini belirtti.

Beklenmedik zorluklarla karşı karşıya olduklarına dikkati çeken Calhoun, salgının hava yolu taşımacılığına olan talebi, üretim sürekliliğini ve tedarik zincirini etkilediğini vurguladı.

Calhoun, ABD'de hava yolu taşımacılığında yolcu hacminin geçen yıla göre yüzde 95'ten fazla düşüş gösterdiğini belirterek, küresel olarak ticari hava yolu taşımacılığı gelirinde bu yıl 314 milyar dolarlık düşüş beklendiğini kaydetti.

Üretimde azaltmaya gidilecek

Tüm bu zorlukların şirketin nakit akışında kısa vadeli baskılara neden olduğuna işaret eden Calhoun, işletme maliyetlerini ve zorunlu olmayan harcamaları azalttıklarını, temettü ödemelerini askıya aldıklarını, hisse senedi geri alımlarını durduklarını aktardı.

Calhoun, ticari uçak üretimlerini azaltmak zorunda kalacaklarını belirterek, 737 MAX üretimine bu yıl düşük oranlarda devam etmeyi ve bu üretimi 2021'de kademeli olarak ayda 31 uçağa çıkarmayı planladıklarını kaydetti.

Son yıllarda şirketin istihdamını büyük ölçüde artırdıklarını ancak Kovid-19 salgını nedeniyle üretimdeki düşüşün şirketi iş gücünde azalmaya gitmeye zorladığını aktaran Calhoun, şirketin çalışan sayısını yaklaşık yüzde 10 azaltmak için harekete geçtiklerini bildirdi.

Öte yandan Boeing'den yapılan bir diğer açıklamada da bu yılın ilk çeyreğinde şirketin gelirinin, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 azalarak 16,9 milyar dolara gerilediği belirtildi. Boeing'in geliri, geçen yılın aynı döneminde 22,9 milyar dolar olmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Boeing, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.04.2020 06:54 Kaynak: AA


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