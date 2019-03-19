Son Dakika Haberleri: Boeing/muilenburg: Yakın Zaman Bir Yazılım Güncellemesi Yayınlayacağız

Boeing/muilenburg: Yakın Zaman Bir Yazılım Güncellemesi Yayınlayacağız

36 dakika önce

– Boeing CEO'su Denniz Muilenburg, Fransız müfettişlerin Boeing 737 MAX tipi uçakların Etiyopya ve Endonezya'da düşmeleri ile ilgili benzerlikler bulduklarını açıklamaları ertesinde yaptığı açıklamada, Boeing'in "zaten güvenli olan uçakları daha da güvenli hale getirme konusundaki...

Boeing/muilenburg: Yakın Zaman Bir Yazılım Güncellemesi Yayınlayacağız, System.String[]
Boeing CEO'su Denniz Muilenburg, Fransız müfettişlerin Boeing 737 MAX tipi uçakların Etiyopya ve Endonezya'da düşmeleri ile ilgili benzerlikler bulduklarını açıklamaları ertesinde yaptığı açıklamada, Boeing'in "zaten güvenli olan uçakları daha da güvenli hale getirme konusundaki sorumluluğunun" sürdüğünü söyledi.

Muilenburg ayrıca, Boeing'in İrtifa Kaybı Önleyici Manevra Sistemi'nin (MCAS) kaaların sebelerinden olabileceği iddiaları sonrasında, 737 MAX tipi uçaklar için bir yazılım güncellemesi yayınlanacağını ve 737 MAX pilotlarına ek eğitimler verileceğini duyurdu.

Muilenburg, "Lion Air'in 610 numaralı uçuşu ve Etiyopya Havayolları'nın 302 numaraları uçuşundan edindiğimiz bilgilere ışığında 737 MAX modelimizin güvenliğini artırmak için çalışıyoruz" dedi ve Boeing'in küresel havacılık sektörü, yolcular ve pilotlar için en iyi ürünleri, eğitimleri ve desteği sağlamaya devam edeceğini ekledi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 10:45 Kaynak: DHA

CEO, Etiyopya, Boeing, Ekonomi
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