Son Dakika Haberleri: Boeing özür diledi

Boeing özür diledi

37 dakika önce

Boeing, "737 Max" tipi uçaklarda kazaya "MCAS" adlı sistemdeki hatanın neden olduğunu belirterek, can kayıplarından dolayı özür diledi.

Boeing özür diledi, System.String[]
Boeing, "737 Max" tipi uçaklarda kazaya "MCAS" adlı sistemdeki hatanın neden olduğunu belirterek, can kayıplarından dolayı özür diledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:29 

Boeing 737, Ekonomi
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