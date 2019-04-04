Boeing özür diledi
37 dakika önce
Boeing, "737 Max" tipi uçaklarda kazaya "MCAS" adlı sistemdeki hatanın neden olduğunu belirterek, can kayıplarından dolayı özür diledi.
Boeing
, "737 Max" tipi uçaklarda kazaya "MCAS" adlı sistemdeki hatanın neden olduğunu belirterek, can kayıplarından dolayı özür diledi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:29
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