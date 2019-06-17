Boeing özür diledi
31 dakika önce
Boeing'in ticari uçaklar CEO'su Kevin McAllister, "(Ekimdeki Lion Air ve marttaki Etiyopya Havayolları kazaları) Yaşanan can kayıplarından dolayı çok üzgünüz" açıklamasında bulundu.
Boeing
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 07:33
'in ticari uçaklar CEO
'su Kevin McAllister, "(Ekimdeki Lion Air ve marttaki Etiyopya
Havayolları kazaları) Yaşanan can kayıplarından dolayı çok üzgünüz" açıklamasında bulundu.
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