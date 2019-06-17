Son Dakika Haberleri: Boeing özür diledi
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Boeing özür diledi

31 dakika önce

Boeing'in ticari uçaklar CEO'su Kevin McAllister, "(Ekimdeki Lion Air ve marttaki Etiyopya Havayolları kazaları) Yaşanan can kayıplarından dolayı çok üzgünüz" açıklamasında bulundu.

Boeing özür diledi, System.String[]
Boeing'in ticari uçaklar CEO'su Kevin McAllister, "(Ekimdeki Lion Air ve marttaki Etiyopya Havayolları kazaları) Yaşanan can kayıplarından dolayı çok üzgünüz" açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 07:33 
Etiyopya, CEO, Boeing, Ekonomi
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