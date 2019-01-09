Boeing Sipariş Sayısını Artırarak Uçak Teslimatında Yeni Bir Rekor Kırdı

Boeing, Aralık ayında 69 adet 737 teslimatı gerçekleştirerek 2018 yılında toplam 806 adet teslimatla yeni bir rekor kırdı. Böylece 2017 yılında yine kendisine ait olan 763 teslimat rekorunu da aşmış oldu. Boeing'in uçak teslimatları artarak devam ederken, Aralık ayında gerçekleşen 203 adet uçak satışının da dahil olduğu 893 net siparişle birlikte sipariş listesini önemli ölçüde genişletti.

Boeing Ticari Uçaklar Başkanı ve CEO'su Kevin McAllister yaptığı açıklamada, "Ekip arkadaşlarımızın müşterilerimize olan taahhütlerimizi yerine getirmek kalite ve verimliliği sürekli artırmak için sergiledikleri yüksek performans sayesinde Boeing, 2018 yılında çıtayı yine yükseltti. Oldukça hareketli geçen bu yılda, dünya çapında artan uçak yolculuğu talebini karşılamak üzere, üretim disiplinimiz ve tedarikçilerimizin desteği ile her zamankinden de çok uçak üretimi ve teslimatı gerçekleştirdik." dedi.

Yedi yıllık döneme ait siparişler dikkate alındığında, Boeing, popüler 737 uçaklarının üretimini 2018 yılının ortasında ayda 52 uçağa çıkardı. Aynı zamanda, ultra verimli uçaklara yönelik yüksek talebi karşılamak için Boeing, 787 Dreamliner yapımına en yüksek üretim hızında devam etti. Dreamliner Programı, yılı 145 adet teslimatla kapattı.

Yıl içerisinde ulaşılan 806 adet uçak teslimatı rakamının içinde ABD Hava Kuvvetleri KC-46 Tanker Uçak Programı için üretilen 10 adet 767-2C uçağı da bulunmaktadır. Siparişler açısından uçak portföyünün tamamı dikkate alındığında, Boeing, liste fiyatı 143,7 milyar dolar olan 893 net sipariş alarak büyük bir satış başarısı gösterdi. Siparişler hemen hemen tüm programlarda artarken, şirket, geçtiğimiz yıl alınan 218 adet geniş gövdeli uçak siparişi ile özellikle çift koridorlu uçaklar kategorisinde son derece güçlü bir görüntü sergiledi.787 Dreamliner, 109'u geçen yıl olmak üzere programın başlangıcından bu yana yaklaşık 1400 siparişle tarihin en hızlı satılan çift koridorlu uçağı olmaya devam etti. Hawaii Havayolları'nın Airbus A330'dan 787'ye geçişi ve Türk Hava Yolları'nın yeni 787 müşterilerinden biri olması geçtiğimiz yılın en önemli olayları arasında yer aldı. Bununla birlikte, American Havayolları ve United Havayolları yinelenen Dreamliner satışlarına sırasıyla 47 ve 13 uçakla katkıda bulundular.

777 ailesi, DHL Express, FedEx Express, ANA Cargo, Katar Havayolları ve diğer büyük kargo şirketlerine yapılan 777 Kargo Uçağı satışları ile istikrarlı satış ivmesini 2018 yılındaki 51 net siparişle sürdürdü. Aralık ayındaki ek satışlarla birlikte, 777 Programı başlangıcından bu yana 2000'in üzerinde sipariş aldı.737 MAX ailesi için Aralık ayı, 181 yeni satış ile 5000 siparişi geçtiği önemli bir dönüm noktası oldu. 737 programı, 13 yeni müşteriye yapılan yeni satışlar dahil olmak üzere, tüm yıl boyunca 675 net sipariş alma başarısı gösterdi.

Boeing Ticari Uçaklar Satış ve Pazarlama Kıdemli Başkan Yardımcısı Ihssane Mounir yaptığı açıklamada, "Dünya genelindeki tüm müşterilerimizin Boeing uçaklarının ve hizmet portföyünün benzersiz kapasitesini tercih etmeye devam etmelerinden dolayı büyük onur duyuyoruz. 737 MAX'a yönelik devam eden talebe ek olarak, çift koridorlu uçaklarımızın ulaştığı güçlü satış rakamları bu uçakların performans ve verimlilik açısından pazar liderliğinin doğrulandığını gösteriyor. Daha da önemlisi, siparişlerin gösterdiği bu performans, ticari uçak filolarının önümüzdeki 20 yılda iki katına çıkmasına yönelik uzun dönemli güçlü küresel talep öngörümüzü destekliyor." dedi.