Boeing, sorunlu 737 Max modelinin üretimine Ocak'ta ara verecek - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Boeing, sorunlu 737 Max modelinin üretimine Ocak'ta ara verecek - Son Dakika Dünya

Boeing, sorunlu 737 Max modelinin üretimine Ocak'ta ara verecek

6 saat önce

Havacılık devi Boeing, sorunlu 737 Max modelinin üretimini, Ocak ayından itibaren geçici olarak durduracağını açıkladı.

Boeing, sorunlu 737 Max modelinin üretimine Ocak'ta ara verecek, System.String[]

Havacılık devi Boeing, sorunlu 737 Max modelinin üretimini, Ocak ayından itibaren geçici olarak durduracağını açıkladı.

Modelin üretimi, iki ölümlü kazanın ardından dokuz aydır bu uçakla uçulmamasına karşın devam etti.

Uçağın yeni bir özelliği hakkında sorunların bildirilmesinin ardından, Endonezya ve Etiyopya'da yaşanan kazalarda 300'den fazla kişi ölmüştü.

Boeing, uçağın bu yıl sonuna kadar tekrar havalanabileceğini umuyordu.

Ancak, ABD'deki denetleyici kuruluşlar, modelin gökyüzüne dönmesine bu kadar çabuk onay vermeyeceklerini net bir şekilde söylediler.

Merkezi Seattle'da bulunan şirket, ABD'nin en büyük ihracatçılarından. Şirket, 737 Max üretimine ara verilmesi nedeniyle işçi çıkartılmayacağını, ancak üretimin durmasının tedarikçileri ve daha genel anlamda ekonomiyi etkileyeceğini belirtti.

Geçen hafta, Kongre'de yapılan oturumda, ABD'li denetleyici kurumların, Ekim 2018'de Endonezya'da yaşanan ilk kazadan sonra başka kazalar yaşanması riskini bildikleri belirtilmişti.

Federal Havacılık Kurumu'nun analizine göre, tasarımında değişikliğe gidilmezse, Boeing 737 Max modeli, ekonomik ömrü boyunca 10'dan fazla kez düşebilir.

Buna karşın, Etiyopya'da Mart 2019'da yaşanan kazaya dek, model havada kaldı.

Boing, kazaların başlıca nedeni olduğu düşünülen otomatik kontrol sistemini yeniden tasarlıyor.

Ulaşım Endüstrisi uzmanı Harteveldt, üretime ara verme kararının daha önce hiç görülmediğini ve "Boeing, tedarikçileri ve havayolu şirketleri üzerinde büyük bir etkisi olacağını" söyledi.


Etiyopya, Boeing, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 02:40 
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