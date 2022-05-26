Boeing Starliner okyanus yerine karaya indi: ABD tarihinde bir ilk! - Son Dakika
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Boeing Starliner okyanus yerine karaya indi: ABD tarihinde bir ilk!

26.05.2022 14:36
Boeing Starliner okyanus yerine karaya indi: ABD tarihinde bir ilk!

Yapılan ikinci test uçuşunda ISS'yi ziyaretinin ardından Dünya'ya dönen Boeing Starliner, okyanus yerine karaya inerek bir ilke imza attı.

Boeing Starliner, Uluslararası Uzay İstasyonu'nu (ISS) ilk ziyaretinin ardından sonra güvenli bir şekilde Dünya'ya dönmeyi başardı. Altı günlük Boeing Orbital Flight Test-2 görevi, uzay aracının ABD Ordusu'nun New Mexico'daki White Sands Missile Range test alanına inmesi ile sonra erdi. Boeing Starliner, bu özelliği ile karaya inen ilk Amerikan kapsülü olma özelliği taşıyor.

Boeing Starliner önemli ekipmanları Dünya'ya taşıdı!

Uluslararası Uzay İstasyonu'na 360 kilogram'dan fazla ekipman taşıyan Boeing Starliner, mürettabatsız bir test uçuşu gerçekleştirdi. Starliner, dönüşte ise 270 kilogram'dan fazla yükü ABD'ye getirdi. Dünya'ya dönen ekipmanlar arasında, ISS'dekilere hava sağlamak için kullanılan yeniden kullanılabilir Azot Oksijen Doldurma Sistemi tankları da yer alıyor. Bu tanklar doldurulduktan sonra tekrar ISS'ye yollanacaklar.

Boeing'den Starlink Projesine rakip geliyor

Uzay aracının ilk test uçuşu 2019'da gerçekleşti. Ancak yörüngeye ulaşırken bir otomasyon sistemi sorunu, iticilerin ateşlenmesini engelledi. Bu yüzden de Starliner ilk test uçuşunda ISS'ye kenetlenemedi. Geçtiğimiz yıl planlanan ikinci test uçuşu ise tahrik sistemi valfi arızası nedeniyle iptal edildi. Sorunların çözülmesi ile sonunda uzay aracının ikinci test uçuşu tamamlanmış oldu.

Touchdown, #Starliner! pic.twitter.com/5MJUoAYhqg

— Boeing Space (@BoeingSpace) May 25, 2022

Boeing, bu uçuştan elde edilen verileri değerlendirdikten sonra, astronotları uzay istasyonuna götürecek ve onları Dünya'ya geri getirecek mürettebatlı uçuşları planlamaya başlayacak. NASA'nın bu yaz Starliner'da uçacak astronotları açıklaması ve görevin 2022 yılı bitmeden gerçekleşmesi bekleniyor.

Boeing Ticari Mürettebat Programı başkan yardımcısı ve program yöneticisi Mark Nappi konu hakkında şu ifadeleri kullandı:

Yol boyunca dersler çıkarmayı beklediğimiz karmaşık bir sistemin mükemmel bir uçuş testini tamamladık. OFT-2'nin tamamlanması ile çıkaracağımız yeni dersler var. Bunun ardından mürettebatlı uçuş testi ve NASA sertifikasına hazırlanmak için çalışmaya devam edeceğiz. . Starliner'a kendinden çok şey katan NASA ve Boeing takım arkadaşlarına teşekkür ederim."

Boeing Starliner okyanus yerine karaya indi: ABD tarihinde bir ilk!

Boeing, bu süreçte ISS'ye birçok insanlı uçuş gerçekleştiren SpaceX'in gerisinde kalmış görünüyor. Bakalım ilerleyen günlerde Boeing Starliner aradaki farkı kapatabilecek mi? Peki siz Boeing Starliner ve test uçuşları hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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