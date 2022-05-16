Boeing Starliner uzay aracında işler yolunda gitmiyor! - Son Dakika
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Boeing Starliner uzay aracında işler yolunda gitmiyor!

16.05.2022 20:34
Boeing Starliner uzay aracında işler yolunda gitmiyor!

Boeing Starliner uzay aracı yeni bir sorunla karşı karşıya. İki şirketin birbirini suçlaması, projenin belirsizliğine neden oluyor.

Astronotları Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) taşımak için Boeing'in kuşatılmış Starliner uzay aracında işler yolunda değil. Şimdiye kadar hazır olması beklenen araç, çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalıyor.

19 Mayıs'ta önemli bir uçuş testi yapmayı planlayan şirket, yeni rapora göre, Boeing'in tedarikçi ile kusurlu yakıt valfleri konusunda bir çekişme içerisinde. Bu da bizlere, uzay aracının uçuşa hazır olmadan önce, yeni bir tasarıma sahip olabileceğini gösteriyor.

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Boeing Başkan Yardımcısı, valflerde tasarım değişikliği için yeşil ışık yaktı

SpaceX ve Boeing, ABD'yi ISS'ye ulaştırmak ve Rus Soyuz kapsüllerine güvenmekten kurtarmak için bir uzay aracı inşa etme görevi aldı. Ancak Boeing'in katkısı olan Starliner CST-100, arkası kesilmeyen sorunlarla karşı karşıya. ABD havayolu Boeing, Starliner uzay aracının ana tedarikçisi olan Aerojet Rocketdyne ile anlaşmazlığa düştü.

Boeing Starliner uzay aracında işler yolunda gitmiyor!

Sorun, uzay aracının yakıt valflerinde meydana geldi. Sistemdeki 24 oksitleyici valften 13'ü sorun yarattı. Geçtiğimiz ağustos ayında Boeing Starliner'ı fırlatmaya çalıştığında da komutlarla ilgili bir sorun yaşadı. Sorunları öğrenmek için görevliler, fırlatmayı temizledi ve ekipmanları parçalara ayırdı.

Sistemde biriken su, dinitrojen tetroksit ile tepkimeye girerek alüminyum valflerini aşındıran bir nitrik asit oluşturdu. Bu ayın başlarında ise Boeing, su girişini önlemek için ek contalar eklediğini ve sorunu çözdüğünü belirtti. Rapora göre Boeing ile Aerojet Rocketdyne, sorunlar için birbirini suçluyor.

Just a reminder, Boeing was awarded a $4.2 billion contract to build this thing. https://t.co/QWXdOikdRL

— Ryan Whitwam (@RyanWhitwam) May 5, 2022

Bunun nedeni, Boeing'in 4,2 milyar dolarlık sabit değerli sözleşmedeki gecikmelerden dolayı 595 milyar dolar harcaması. Şirket, yeniden tasarlanmış valfler olmadan Starliner'ı uçurmak konusunda oldukça endişeli.

Yakın zamanda yapılan bir basın toplantısında Boeing Başkan Yardımcısı Mark Nappi, valf tasarımında bir değişikliğin olacağını kabul etti. Aynı zamanda kısa ve uzun vadeli valf tasarımı değişiklikleri düşündüğünü söyledi. Sonuç olarak valf tasarımlarının ne kadar kapsamlı olacağı hakkında herhangi bir bilgi yer almıyor.

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında ya da SDN Forum'da bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

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