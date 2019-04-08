Boeing ve Airbus'ın tedarikçisi kalite kontrolde usulsüzlük yapmış
20 dakika önce
Boeing ve Airbus gibi uçak üreticilerine jet motorları tedarik eden Japon IHI, 7 bin 138 parça ürünün kalite kontrol testinin usulsüz yapıldığını bildirdi.
Boeing ve Airbus gibi uçak üreticilerine jet motorları tedarik eden Japon IHI, 7 bin 138 parça ürünün kalite kontrol testinin usulsüz yapıldığını bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:58
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