Son Dakika Haberleri: Boeing ve Airbus'ın tedarikçisi kalite kontrolde usulsüzlük yapmış

Boeing ve Airbus'ın tedarikçisi kalite kontrolde usulsüzlük yapmış

20 dakika önce

Boeing ve Airbus gibi uçak üreticilerine jet motorları tedarik eden Japon IHI, 7 bin 138 parça ürünün kalite kontrol testinin usulsüz yapıldığını bildirdi.

Boeing ve Airbus'ın tedarikçisi kalite kontrolde usulsüzlük yapmış, System.String[]
Boeing ve Airbus gibi uçak üreticilerine jet motorları tedarik eden Japon IHI, 7 bin 138 parça ürünün kalite kontrol testinin usulsüz yapıldığını bildirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:58 

Japon, Boeing, Ekonomi
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