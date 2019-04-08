Boeing ve Airbus'ın tedarikçisi kalite kontrolde usulsüzlük yapmış

Boeing ve Airbus gibi uçak üreticilerine jet motorları tedarik eden Japon IHI, 7 bin 138 parça ürünün kalite kontrol testinin usulsüz yapıldığını bildirdi.

Boeing ve Airbus gibi uçak üreticilerine jet motorları tedarik eden Japon IHI, 7 bin 138 parça ürünün kalite kontrol testinin usulsüz yapıldığını bildirdi.

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