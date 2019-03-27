Son Dakika Haberleri: Boeing yazılım güncellemesini duyurdu

Boeing yazılım güncellemesini duyurdu

1 saat önce

ABD'li firma, 737 MAX tipi uçakları için ek güvenlik katmanları sağlayacak bir güncellemeyi tamamladığını açıkladı.

Boeing yazılım güncellemesini duyurdu, System.String[]
ABD'li firma, 737 MAX tipi uçakları için ek güvenlik katmanları sağlayacak bir güncellemeyi tamamladığını açıkladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 09:47 

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı'ndan Altına Yatırım Çağrısı Ford, Rusya'daki Otomobil Üretimini Sonlandırıyor Trump, Venezuela'da Yaşananlar Sonrası Rusya'yı Uyardı: Tüm Seçenekler Masada Medipol Başakşehir'in Yıldızı Demba Ba: Ay'a Gidilmedi, Bu Bir Kurmaca
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 23:20:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Boeing yazılım güncellemesini duyurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]