Boeing yazılım güncellemesini duyurdu
1 saat önce
ABD'li firma, 737 MAX tipi uçakları için ek güvenlik katmanları sağlayacak bir güncellemeyi tamamladığını açıkladı.
ABD
'li firma, 737 MAX tipi uçakları için ek güvenlik katmanları sağlayacak bir güncellemeyi tamamladığını açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 09:47
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