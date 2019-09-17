Son Dakika Haberleri: Bofa merrill lynch: küresel ekonomik durgunluk riski artıyor
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Bofa merrill lynch: küresel ekonomik durgunluk riski artıyor

8 dakika önce

ABD merkezli yatırım bankası Bank of America (BofA) Merrill Lynch'in son anketinde, küresel ekonomik durgunluk riskinin, Ağustos 2009'dan bu yana görülen en yüksek düzeyinde olduğu belirtildi.

Bofa merrill lynch: küresel ekonomik durgunluk riski artıyor, System.String[]

ABD merkezli yatırım bankası Bank of America (BofA) Merrill Lynch'in son anketinde, küresel ekonomik durgunluk riskinin, Ağustos 2009'dan bu yana görülen en yüksek düzeyinde olduğu belirtildi.

BofA Merrill Lynch'in 6-12 Eylül tarihleri arasında toplamda 683 milyar dolar fondan sorumlu olan 235 fon yöneticisinin katılımıyla gerçekleştirdiği anket sonuçlarında, katılımcıların yüzde 38'inin 2019'da küresel ekonomik durgunluk beklediği ortaya koyuldu. Söz konusu beklenti, Ağustos'ta yüzde 34 düzeyindeydi ve bu rakam da Ekim 2011'den bu yana görülen en yüksek düzeydi.

Katılımcılar, varlık değerlerine geri dönüldüğüne ilişkin hala bir işaret olmadığını belirtirken, kalan baskının düşük büyüme ve düşük faizler ışığında iyi performans gösteremeyen yatırımlara yansıdığını vurguladılar.

Söz konusu ankette, Almanya'daki parasal teşvikin risk varlıkları arasında gelecek altı ayda en yüksek potansiyeli taşıdığı belirtilirken, bunu ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) gelecek 50 baz puanlık faiz indirimi ve Çin'in yatırım harcamalarının takip ettiği yer aldı.

ABD kapsamında da katılımcılar, altyapı harcamalarını ekonomik politika kapsamında çift partiden de destek alabilecek tek alan olarak tanımladı. Ayrıca, katılımcıların yüzde 40'ı ABD ve Çin arasındaki ticari savaşının en büyük kuyruk riski olduğunu söylerken, anketi cevaplayanların yüzde 38'i dünyanın en büyük ekonomisi arasındaki söz konusu gerilimi "yeni normal" olarak tanımladı ve yüzde 30'u da 2020 ABD başkanlık seçimleri öncesinde bir çözüme varılabileceğine inandığını belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri, Merrill Lynch, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 04:44 Kaynak: DHA
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