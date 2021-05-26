BOĞA, BOYNUNA SAPLANAN ZİNCİRDEN KURTARILDI - Son Dakika

DÜZCE'de, boğa boynuna saplanan zincir nedeniyle acı çekerken, itfaiye ekibi zinciri keserek hayvanın daha fazla acı çekmesini önledi.

Düzce'nin Körpeşler Mahallesi'nde yaşayan Melahat Şenyürek, ahırda bulunan boğayı zincir ile bağladı. Boğa zincirden kurtulmak için hareket edince zincir boynuna saplandı. Melahat Şenyürek'in komşusu Hakkı Demir acı çeken hayvanı ahırdan çıkararak bahçedeki direğe bağladı. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekibi demir kesme makasıyla zinciri kesti. Zincirin hayvanın boynuna saplanması sonucu kesik oluştuğu görülürken, zincirin kesilmesiyle hayvanın daha fazla acı çekmesi önlendi.

Hakkı Demir hayvanın zincir nedeniyle acı çektiğini belirterek, "Ben ahırdan aldım dışarı çıkarttım. İtfaiye ekiplerini arayarak yardım bekledim. Ense kısmından oturmuş zincir. Hayvanın etine 2 santim kadar gömülmüş." dedi.