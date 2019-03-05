Boğa Burcu: Mart da 7 Yıllık Döngü Başlıyor. Su Karakuş

Sevgili Boğalar, Uranüs burcunuza 6 Mart da yerleşiyor ve 7 yıllık özel bir döngüyü başlatıyor.

Sevgili Boğalar, Uranüs burcunuza 6 Mart da yerleşiyor ve 7 yıllık özel bir döngüyü başlatıyor. Yaşamınız baştan sona değişecek. Aynı gün yeniay da doğuyor. Eskileri yenilemek ve eski dostlarla yeniden bir araya gelmek için bir fırsat bulmalısınız. Devamı videoda.

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