Son Dakika Haberleri: Boğa Burcu: Mart da 7 Yıllık Döngü Başlıyor. Su Karakuş

Boğa Burcu: Mart da 7 Yıllık Döngü Başlıyor. Su Karakuş

1 saat önce

Sevgili Boğalar, Uranüs burcunuza 6 Mart da yerleşiyor ve 7 yıllık özel bir döngüyü başlatıyor.

Sevgili Boğalar, Uranüs burcunuza 6 Mart da yerleşiyor ve 7 yıllık özel bir döngüyü başlatıyor. Yaşamınız baştan sona değişecek. Aynı gün yeniay da doğuyor. Eskileri yenilemek ve eski dostlarla yeniden bir araya gelmek için bir fırsat bulmalısınız. Devamı videoda.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 02:42 Kaynak: Youtube

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