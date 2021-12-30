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Boğa Çayı taştı, kapatılan köprünün üzeri sularla doldu - Son Dakika

Boğa Çayı taştı, kapatılan köprünün üzeri sularla doldu

30.12.2021 16:28

Boğa Çayı taştı, kapatılan köprünün üzeri sularla dolduANTALYA Antalya dev dalgalar dünyaca ünlü falezleri dövdü.

Boğa Çayı taştı, kapatılan köprünün üzeri sularla doldu

ANTALYA Antalya dev dalgalar dünyaca ünlü falezleri dövdü. Saatler önce ulaşıma kapanan köprünün bu kez sular üzerinden aştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün "kırmızı kodla" uyardığı Antalya'da aşırı yağış ve fırtına etkisini devam ettiriyor. Aşırı yağış nedeniyle suların yükseldiği Boğaçayı üzerindeki bir köprü tehlike oluşturduğu için öğle saatlerinde trafiğe kapatılmıştı. O köprünün üzerinden bir süre sonra sular aşmaya başladı. Hurma-Çakırlar yolunu birbirine bağlayan köprü tamamen sular altında kaldı.

Öte yan oluşan dev dalgalar Konyaaltı Sahili'ni kapladı. Yazın şezlongların yer aldığı kumsal dalgaların oluşturduğu beyaz örtü ile kaplandı. Dev dalgalar, çarptığı falezler boyunca yükseldi. O anlar kameralara yansıdı. Fırtına ve yağışa rağmen bazı vatandaşların fener yolunda gezisine devam ettiği görüldü.

"Beklenen havalar"

Yağmur altında balık tutan Mert, "Antalya'da kötü bir hava var. Teknemiz var batması ihtimaline karşı buradayız. Bu hava korkutuyor ama benim açımdan sorun yok. Bir önceki fırtınada bir teknemiz batmıştı. Bu kez önlemlerimizi aldık bekliyoruz. Bu durum her yıl Antalya'da olan beklenen durum. Boş beklemeyeyim olta atayım" dedi.

Boğa Çayı taştı, kapatılan köprünün üzeri sularla doldu
Boğa Çayı taştı, kapatılan köprünün üzeri sularla doldu
Boğa Çayı taştı, kapatılan köprünün üzeri sularla doldu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Fırtına, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Boğa Çayı taştı, kapatılan köprünün üzeri sularla doldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Boğa Çayı taştı, kapatılan köprünün üzeri sularla doldu - Son Dakika
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