BOĞA GÜREŞİ FİNALİNDE RAKİBİNDEN KAÇAN BOĞA, TRİBÜNE ÇIKMAYA ÇALIŞTI - Son Dakika

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde 2 gün süren 38'inci Derekapı Geleneksel Boğa Güreşleri, sona erdi. Festivalin final güreşleri sırasında rakibinden kaçan boğa, tribüne çıkmaya çalıştı. Bu anlar, kameraya saniye saniye yansıdı.

Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren Yusufeli Barajı'nın tamamlanmasıyla sular altında kalacak Derekapı mevkisinde son kez Derekapı Geleneksel Boğa Güreşleri yapıldı. Deste, ayak, küçük orta, süper baş, büyük orta, başaltı ve baş olmak üzere 7 kategoride 2 gün süren güreşlerde heyecanlı anlar yaşandı. İlk gün kıyasıya süren güreşler sırasında boğa kaçtı, sahibi de hayvanın altında kaldı. Güreşlerin finalinde ise bu kez rakibinden kaçan boğa, tribüne çıkmaya çalıştı. Bu sırada panik yaşanırken, tribüne çıkamayan boğa, yere düştü. Rakibi ise yerdeki boğaya saldırmaya çalıştı. Sahiplerinin ayırdığı boğaların güreşi de sona erdi. Bu anlar, kameraya yansıdı.