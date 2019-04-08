Son Dakika Haberleri: Boğa Güreşi İzlerken Kalp Krizi Geçirdi

Boğa Güreşi İzlerken Kalp Krizi Geçirdi

11 dakika önce

Erzurum'un İspir ilçesinde sahibi olduğu boğanın güreşini izlerken heyecandan kalp krizi geçiren kişi, yaşamını yitirdi.

Boğa Güreşi İzlerken Kalp Krizi Geçirdi, System.String[]
Erzurum'un İspir ilçesinde sahibi olduğu boğanın güreşini izlerken heyecandan kalp krizi geçiren kişi, yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Aksu Köklüce Mahallesi'nde yaşayan 76 yaşındaki Kibar Durmuş, yetiştirdiği boğa ile Çamlıkaya Mahallesi'nde düzenlenen 4. Boğa Güreşleri Festivali'ne katıldı.

Boğasının güreşini izlerken heyecanlanan Durmuş, aniden fenalık geçirerek yere yığıldı.

Alandaki sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Durmuş, ambulansla İspir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği belirtilen Durmuş, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 06:38 Kaynak: AA

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