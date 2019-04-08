Boğa Güreşi İzlerken Kalp Krizi Geçirip, Öldü

ERZURUM'un İspir ilçesinde, boğa güreşi izlediği sırada kalp krizi geçiren Kibar Durmuş (87), yaşamını yitirdi.

ERZURUM'un İspir ilçesinde, boğa güreşi izlediği sırada kalp krizi geçiren Kibar Durmuş (87), yaşamını yitirdi. Olay, İspir'in Çamlıkaya Mahallesi'nde meydanda geldi. İspir, Artvin, Yusufeli ile çevre il ve ilçelerden boğaların katıldığı arenaya gelen Kibar Durmuş, müsabakaları izlemeye başladı. Oğlunun boğasının arenada güreştiği sırada heyecandan kalbi duran Kibar Durmuş'a ilk müdahale güreşleri izleyen bir sağlık görevlisi tarafından yapıldı. Hakkı Durmuş, başından ayrılmadığı babasının herhangi bir rahatsızlığının olmadığını, güreşler sırasında heyecanlandığını söyledi. Güreş meydanında bir süre kalp masajı yapılan Kibar Durmuş, gelen ambulansla İspir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durmuş, doktorların tüm müdalesine rağmen kurtarılamadı. - Erzurum

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