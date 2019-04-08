Son Dakika Haberleri: Boğa Güreşi İzlerken Kalp Krizi Geçirip, Öldü

Boğa Güreşi İzlerken Kalp Krizi Geçirip, Öldü

22 dakika önce

ERZURUM'un İspir ilçesinde, boğa güreşi izlediği sırada kalp krizi geçiren Kibar Durmuş (87), yaşamını yitirdi.

Boğa Güreşi İzlerken Kalp Krizi Geçirip, Öldü, System.String[]
ERZURUM'un İspir ilçesinde, boğa güreşi izlediği sırada kalp krizi geçiren Kibar Durmuş (87), yaşamını yitirdi. Olay, İspir'in Çamlıkaya Mahallesi'nde meydanda geldi. İspir, Artvin, Yusufeli ile çevre il ve ilçelerden boğaların katıldığı arenaya gelen Kibar Durmuş, müsabakaları izlemeye başladı. Oğlunun boğasının arenada güreştiği sırada heyecandan kalbi duran Kibar Durmuş'a ilk müdahale güreşleri izleyen bir sağlık görevlisi tarafından yapıldı. Hakkı Durmuş, başından ayrılmadığı babasının herhangi bir rahatsızlığının olmadığını, güreşler sırasında heyecanlandığını söyledi. Güreş meydanında bir süre kalp masajı yapılan Kibar Durmuş, gelen ambulansla İspir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durmuş, doktorların tüm müdalesine rağmen kurtarılamadı. - Erzurum

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 12:26 Kaynak: DHA

Erzurum, İspir, Kalp Krizi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kazada Can Veren Sürücünün Cenazesinde, Cemaat Köye Sığmadı Yargıtay: Maaşı Düşürülen İşçi İstifa Ederse Tazminat Alabilir Merkez Bankası Swap Piyasasındaki TL Faizini Düşürdü Son Dakika! AK Partili Mustafa Tuna, CHP'li Mansur Yavaş'a Görevi Devretti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 12:48:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Boğa Güreşi İzlerken Kalp Krizi Geçirip, Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]