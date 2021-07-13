Boğa güreşinde yürekler ağza geldi! Kaçan boğa, sahibini altına alıp ezdi - Son Dakika

Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren Yusufeli Barajı'nın tamamlanmasıyla sular altında kalacak Derekapı mevkisinde son kez boğa güreşleri festivali yapıldı.

HAYVANIN ALTINA KALDI

Deste, ayak, küçük orta, süper baş, büyük orta, başaltı ve baş olmak üzere 7 kategoride gerçekleştirilen güreşler, heyecanlı anlara da sahne oldu. Kıyasıya süren güreşler sırasında bir boğa kaçtı, sahibi hayvanın altında kaldı. Bu sırada korku dolu anlar yaşandı. Olayı sıyrıklarla atlatan boğa sahibi, çevredekilerin yardımıyla alanın dışına çıkarıldı. Bu anlar kameraya yansıdı.