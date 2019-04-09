Boğa Güreşlerinde Heyecandan Kalbi Durdu

Erzurum'un İspir ilçesinde düzenlenen boğa güreşlerini izleyen 87 yaşındaki Kibar Durmuş boğası yenilince heyecandan duvardan düşüp kalp krizi geçirdi.

Erzurum'un İspir ilçesinde düzenlenen boğa güreşlerini izleyen 87 yaşındaki Kibar Durmuş boğası yenilince heyecandan duvardan düşüp kalp krizi geçirdi.



Oğlu Hakkı Durmuş'a ait boğanın yaptığı güreş sırasında boğanın yenileceğini düşünen Kibar Durmuş heyecandan duvardan düştü. Kalbi duran Kibar Durmuş, yere yığıldı. Güreş alanındaki doktorların kalp masajı yaparak müdahale ettiği Durmuş, ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.



Babasının başından ayrılmayan Hakkı Durmuş, babasının her hangi bir rahatsızlığının olmadığını güreşler sırasında heyecanlandığını söyledi. Arenada bir süre kalp masajı yapılan Durmuş doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



Durmuş'un cenazesi Erzurum'un Aksu Mahallesinde toprağa verildi. - ERZURUM

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