Boğa Güreşlerinde Heyecandan Kalbi Durdu
1 saat önce
Boğa güreşlerinde heyecandan kalbi durduERZURUM - Erzurum'un İspir ilçesinde düzenlenen boğa güreşlerini izleyen 87 yaşındaki Kibar Durmuş boğası yenilince heyecandan duvardan düşüp kalp krizi geçirdi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:15 Kaynak: İHA
Boğa güreşlerinde heyecandan kalbi durdu
ERZURUM - Erzurum
'un İspir
ilçesinde düzenlenen boğa güreşlerini izleyen 87 yaşındaki Kibar Durmuş boğası yenilince heyecandan duvardan düşüp kalp krizi geçirdi.
Oğlu Hakkı Durmuş'a ait boğanın yaptığı güreş sırasında boğanın yenileceğini düşünen Kibar Durmuş heyecandan duvardan düştü. Kalbi duran Kibar Durmuş, yere yığıldı. Güreş alanındaki doktorların kalp masajı yaparak müdahale ettiği Durmuş, ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.
Babasının başından ayrılmayan Hakkı Durmuş, babasının her hangi bir rahatsızlığının olmadığını güreşler sırasında heyecanlandığını söyledi. Arenada bir süre kalp masajı yapılan Durmuş doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Durmuş'un cenazesi Erzurum'un Aksu
Mahallesi'nde toprağa verildi.
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