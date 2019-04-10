Boğa Güreşlerinin "Hanım Ağası" Muhtar Oldu

Aydın'ın Germencik ilçesinde boğa güreşlerinin "hanım ağası" olarak bilinen 45 yaşındaki Kıymet Akkuş, seçimlerde yarıştığı 2 erkek adaya karşı muhtar seçilmeyi başardı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde boğa güreşlerinin "hanım ağası" olarak bilinen 45 yaşındaki Kıymet Akkuş, seçimlerde yarıştığı 2 erkek adaya karşı muhtar seçilmeyi başardı.



Dağkaraağaç Mahallesi'nde hayvancılık yaparak geçimini sağlayan, boğa güreşlerinde boğasının elde ettiği başarılardan dolayı "Hanım Ağa" olarak bilinen evli ve 2 çocuk annesi Kıymet Akkuş, 31 Mart Mahalli İdare seçimlerinde eşinin de desteğiyle mahallesini yönetmeye talip oldu.



Seçimlerde 2 erkek rakibine karşı yarışan Akkuş, 168 seçmenden 65'inin oyunu alarak aynı zamanda ilçenin de ilk kadın muhtarı olmayı başardı.



Mazbatasını alan Akkuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, boğa güreşlerinde 3 kez "Hanım Ağa" ünvanını aldığını, arenadaki heyecanı muhtarlık seçimlerinde de yaşadığını söyledi.



Mahallenin sorunlarıyla yakından ilgileneceğini vurgulayan Akkuş, "Benim için gurur verici bir durum. Mahallemize bir kadın eli değsin dedim ve bir yola çıktım. Burada önemli olan muhtarlık masasına oturmak değil. Önemli olan iş yapabilmektir. Mahallelimiz de bundan emin olsunlar, işimi, kariyerimi, evimi ve muhtarlığımı her türlü idare edecek güce sahibim. Kadın isterse yapar." dedi.



Mahallesindeki kadınlara öncülük etmek istediğini aktaran Akkuş, "Kadınlar artık kapalı duvarların arkasında kalmasınlar. Sadece evde yemek ve temizlik yapmak gibi işlerle uğraşmasınlar. 5 sene sonra bir kişi değil 100 kadın çıksın muhtar adaylığı için. Bu yüzden kadınlar hiçbir zaman korkmasınlar." diye konuştu.



Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu kendisine örnek aldığını ifade eden Akkuş, tutkunu olduğu boğa güreşlerine katılmaya devam edeceğini dile getirdi.



Akkuş, mahallenin en büyük sorununun yol ve sosyal aktive yapılacak alanların olmadığını, bu konuda gerekli girişimlerde bulunacağını sözlerine ekledi.



Hüseyin Akkuş ise eşine çok güvendiğini, onunla gurur duyduğunu ifade etti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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