Son Dakika Haberleri: Boğa ile Sokaklarda Tur Attılar; Türkü Söyleyip, Horon Oynadılar

Boğa ile Sokaklarda Tur Attılar; Türkü Söyleyip, Horon Oynadılar

1 saat önce

RİZE'de, boğa besiciliği geleneğini yaşatan Çamlıhemşin Boğa Güreşleri ve Yaylacılık Kültürünü Koruma ve Yaşatma Derneği üyeleri, Genel Kurul sonrası ilginç kutlama yaptı.

Boğa ile Sokaklarda Tur Attılar; Türkü Söyleyip, Horon Oynadılar, System.String[]
RİZE'de, boğa besiciliği geleneğini yaşatan Çamlıhemşin Boğa Güreşleri ve Yaylacılık Kültürünü Koruma ve Yaşatma Derneği üyeleri, Genel Kurul sonrası ilginç kutlama yaptı. Yöresel çalgılardan tulum eşliğinde boğa ile sokaklarda yürüyen üyeler, türküler söyleyip, horon oynadı. 750 kilo ağırlığındaki 'Polat' adı verilen boğa etrafında horon oynayan grubu görenler ise cep telefonlarının kameralarıyla görüntü çekti. 

Her yıl düzenlenen boğa güreşleri ile ismi anılan Çamlıhemşin'de, 3 yıl önce kurulan Boğa Güreşleri ve Yaylacılık Kültürünü Koruma ve Yaşatma Derneği'nin Genel Kurul'u gerçekleştirildi. Belediyenin toplantı salonunda yapılan Genel Kurul'a, 58 üyeden 36'sı katıldı. Başkan Yaşar Alinoğlu, üyelerin tamamının oyları sonucu görevini Lütfü Sezgin'e devretti.

Çamlıhemşin Boğa Güreşleri ve Yaylacılık Kültürünü Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanlığı'na seçilen Sezgin, boğa sevgisinin, ilçelerinde kültür ve gelenek haline geldiğini söyledi. Lütfü Sezgin, bu kültürü sürdürmek için çalışmalar yürüteceklerini kaydetti. 

Genel Kurul'un ardından dernek üyeleri, seçilen yeni yönetim için ilginç kutlama gerçekleştirdi. Yöresel çalgılardan tulum eşliğinde boğa ile sokaklarda yürüyen üyeler, türküler söyleyip, horon oynadı. 750 kilogram ağırlığındaki 'Polat' adı verilen boğa etrafında horon oynayan grubu görenler ise cep telefonlarının kameralarıyla görüntü çekti. Bir süre horon oynayan üyeler, alkışla tempo tuttu.

Yürüyüşe katılan Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu, "Bu gelenek, insanların içine öyle bir işlemiş ki boğaları bir evlat gibi görüyorlar. İnsanlarımız, ahırında boğası olmayan evde evlat yok, kabul ediyor" diye konuştu. - Rize

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:41 Kaynak: DHA

Rize, Çamlıhemşin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İnşaat Demirinden Atv Yaptı Son Dakika! Deniz Baykal, Bugün Saat 14.00'te Yemin Edecek

24 Haziran'ı Bilen Araştırma Şirketi, AK Parti'nin Elindeki 2 Büyükşehrin Anket Sonuçlarını Açıkladı Genç Kadın, Banktaki Cesedi Görüntülemek İçin Her Şeyi Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 12:48:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Boğa ile Sokaklarda Tur Attılar; Türkü Söyleyip, Horon Oynadılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]