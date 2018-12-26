Son Dakika Haberleri: Boğa Kamyonetten Atladı, Uyuşturucu İğne ile Yakalandı

Boğa Kamyonetten Atladı, Uyuşturucu İğne ile Yakalandı

47 dakika önce

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, mezbahaya götürülmek istenen boğa, kamyonetten atlayarak, kaçtı.

Boğa Kamyonetten Atladı, Uyuşturucu İğne ile Yakalandı, System.String[]
KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, mezbahaya götürülmek istenen boğa, kamyonetten atlayarak, kaçtı. Görevliler, boğayı yakalamak için büyük çaba harcadı. Boğa, dere yatağında sıkıştırıldıktan sonra uyuşturucu iğneyle etkisiz hale getirildikten sonra kesildi.

Sakarya'dan satın alınarak Gölcük'te bulunan mezbahaya götürülmek için yola çıkartılan 8 büyükbaştan bir boğa,  İpekyolu Mahallesi İpekyolu Caddesi'nde kamyonetten atladı. Boğa kaçarken, görevliler yakalamak için peşine düştü. Olay yerine gelen polis ekipleri de boğanın zarar verme ihtimaline karşı vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Boğa, uzun uğraşlar sonucunda bir dere yatağında sıkıştırıldı. Belediye görevlileri, tabanca ile uyuşturucu iğne atarak boğayı etkisiz hale getirdi. Boğa daha sonra bulunduğu alanda kesildi.

- Kkocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:29 Kaynak: DHA

İpekyolu, Sakarya, Gölcük, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Saldırganlar, Aralarında Husumet Bulunan Yaşlı Adamı Döverek Öldürdü "Torbacı Aranıyor" Yazısının Yazıldığı Mahalle, Başarılı Operasyonlarla Temizlendi

Sakarya'da Kadınların Birbirine Girdiği Kavgayı Kimse Ayıramadı Maltepe Belediyesi Çalışanları, Sancaktepe Belediyesi'ne Ait Konteynerleri Alıp, Çankırı'daki Bir İlçeye Hibe Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 13:16:13. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Boğa Kamyonetten Atladı, Uyuşturucu İğne ile Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]