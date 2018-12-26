Boğa Kamyonetten Atladı, Uyuşturucu İğne ile Yakalandı
14 dakika önce
KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, mezbahaya götürülmek istenen boğa, kamyonetten atlayarak, kaçtı.
KOCAELİ'nin Gölcük
ilçesinde, mezbahaya götürülmek istenen boğa, kamyonetten atlayarak, kaçtı. Görevliler, boğayı yakalamak için büyük çaba harcadı. Boğa, dere yatağında sıkıştırıldıktan sonra uyuşturucu iğneyle etkisiz hale getirildikten sonra kesildi. Sakarya
'dan satın alınarak Gölcük'te bulunan mezbahaya götürülmek için yola çıkartılan 8 büyükbaştan bir boğa, İpekyolu
Mahallesi İpekyolu Caddesi'nde kamyonetten atladı. Boğa kaçarken, görevliler yakalamak için peşine düştü. Olay yerine gelen polis ekipleri de boğanın zarar verme ihtimaline karşı vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Boğa, uzun uğraşlar sonucunda bir dere yatağında sıkıştırıldı. Belediye görevlileri, tabanca ile uyuşturucu iğne atarak boğayı etkisiz hale getirdi. Boğa daha sonra bulunduğu alanda kesildi. - Kkocaeli
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:51 Kaynak: DHA
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