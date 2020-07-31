Boğa önde vatandaşlar arkada - Son Dakika

Boğa önde vatandaşlar arkada

Bursa'da sahinin elinden kaçan boğa uyuşturucu iğne vurulduktan sonra yakalandı.

Bursa'da sahinin elinden kaçan boğa uyuşturucu iğne vurulduktan sonra yakalandı. Yıldırım ilçesinde sahibinin kurban bayramı için aldığı boğa bir boşluğunu bularak kaçtı. Sahibi uzun süre uğraşmasına rağmen kaçan boğayı yakalayamadı. Boğa önde vatandaşlar arkada kovalamaca yaşandı. Kaçan boğa uzun uğraşlara rağmen yakalanamayınca Yıldırım Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine bilgi verildi. İhbar üzerine kaçan boğanın peşine düşen ekipler, iğne ile boğayı uyuşturdu. Uyuşturucu iğnenin etkisini göstermesi beklenirken kızgın boğa sokaklarda bir başına dolaşmaya devam etti. Yaklaşık 1 saatin ardından boğa sakinleşerek bayıldı. Bayılan boğa daha sonra yakalanarak sahiplerine teslim edildi. (İHA)

Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 10:42

Kaynak: İHA

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