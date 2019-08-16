Son Dakika Haberleri: Boğa, sahibini öldürdü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Boğa, sahibini öldürdü

1 saat önce

Boğa, sahibini öldürdü Tunceli'de bir boğa, 61 yaşındaki sahibine saldırıp vurarak ölümüne neden olduTUNCELİ - Tunceli'de boğanın saldırıp vurduğu 61 yaşındaki sahibi hayatını kaybetti.

Boğa, sahibini öldürdü
Tunceli'de bir boğa, 61 yaşındaki sahibine saldırıp vurarak ölümüne neden oldu
TUNCELİ - Tunceli'de boğanın saldırıp vurduğu 61 yaşındaki sahibi hayatını kaybetti.
Olay, Ovacık ilçesi Karayonca köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köy sakinlerinden 61 yaşındaki Kahraman Tekin, boğasını bağlamak isterken saldırısına uğradı. Boğanın vurduğu Tekin ağır yaralandı. Ovacık Entegre Hastanesine kaldırılan Tekin, ilk müdahale sonrası ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine sevk edildi. Tekin hastanedeki yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Tunceli, Ovacık, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 12:58 Kaynak: İHA
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