'Boğa viagrası' alan adam üç gün ereksiyonda kaldıktan sonra hastanelik oldu - Son Dakika
Son Dakika Dünya 'Boğa viagrası' alan adam üç gün ereksiyonda kaldıktan sonra hastanelik oldu - Son Dakika Dünya

'Boğa viagrası' alan adam üç gün ereksiyonda kaldıktan sonra hastanelik oldu

6 saat önce

Meksika'da bir adam, yanlışlıkla "boğa viagrası' olarak bilinen ilaçtan alınca hastanelik oldu. İsmi açıklanmayan kişi üç gün ereksiyonda kaldıktan sonra tedavi altına alındığı hastanede ameliyat oldu.

'Boğa viagrası' alan adam üç gün ereksiyonda kaldıktan sonra hastanelik oldu, System.String[]

Meksika'da bir adam, yanlışlıkla "boğa viagrası' olarak bilinen ilaçtan alınca hastanelik oldu.


İsmi açıklanmayan kişi üç gün ereksiyonda kaldıktan sonra tedavi altına alındığı hastanede ameliyat oldu.

Euronews.com'da Görüntüle

Meksika, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 07:40 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yalnız yaşayan şahıs yaşamına son verdi
5 yaşındaki kız çocuğuna yapılanlar görenleri kahretti! Komşular derhal polise haber verdi Suriye'nin doğusundaki T-4 askeri hava üssüne füzeli saldırı düzenlendi Dul annesinin sevgilisi tarafından cinsel istismara uğradı! Üzerinde sigara söndürüldü

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2020 02:06:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Boğa viagrası' alan adam üç gün ereksiyonda kaldıktan sonra hastanelik oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]