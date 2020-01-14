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'Boğa viagrası' alan adam üç gün ereksiyonda kaldıktan sonra hastanelik oldu
6 saat önce
Meksika'da bir adam, yanlışlıkla "boğa viagrası' olarak bilinen ilaçtan alınca hastanelik oldu. İsmi açıklanmayan kişi üç gün ereksiyonda kaldıktan sonra tedavi altına alındığı hastanede ameliyat oldu.
Meksika'da bir adam, yanlışlıkla "boğa viagrası' olarak bilinen ilaçtan alınca hastanelik oldu.
İsmi açıklanmayan kişi üç gün ereksiyonda kaldıktan sonra tedavi altına alındığı hastanede ameliyat oldu.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 07:40
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