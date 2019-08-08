Son Dakika Haberleri: "Boğa yakalama timi" kuruldu
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"Boğa yakalama timi" kuruldu

1 saat önce

Samsun'da oluşturulan motorize "boğa yakalama timi", Kurban Bayramı öncesi ve süresince sahiplerinin elinden kaçan kurbanlıkların çevreye zarar vermeden yakalanmasını sağlayacak.

Samsun'da oluşturulan motorize "boğa yakalama timi", Kurban Bayramı öncesi ve süresince sahiplerinin elinden kaçan kurbanlıkların çevreye zarar vermeden yakalanmasını sağlayacak.
İlkadım Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla, kaçabilecek kurbanlıkların kolayca yakalanması için veteriner ve zabıtalardan oluşan "boğa yakalama timi" kurdu. 4 kişilik tim, tatbikat yaparak bayrama hazırlanıyor.
Güzeldere Mahallesi'nde kurulan kurban pazarında, senaryo gereği, kantara götürülmeye çalışılan bir boğa vatandaşların elinden kaçtı. Zabıta ekiplerine haber veren vatandaşlar ile tim, boğayı yakalamak için uzun süre peşinden koştu. Tüm çabalara rağmen yakalanamayan boğa, uyuşturucu iğnelerle vurularak yakalandı ve sahibine teslim edildi.
İlkadım Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Onur Akça, yaptığı açıklamada, bayram öncesi ve süresince kurbanlık hayvanı kaçan vatandaşların "Alo 153"ü araması durumunda ekiplerin 5 dakikada olay yerine ulaşacağını söyledi.
Kaçan büyükbaş hayvanların ürkütülmemesi gerektiğine dikkati çeken Akça, "Kaçan boğalar sopalarla kovalanmamalı. Zaten insanlardan korktuğu için kaçan hayvanların üzerine sopayla gidilmesi, onları daha kızdırıp yakalanmasını zorlaştırıyor. Kurbanlık hayvanların eziyet görmeden yakalanması için bize haber verilsin." dedi.
- 24 saat görev başında
Boğa timlerinin, kaçan kurbanlıkların yakalanması konusunda 2 aylık eğitimden geçtiğini belirten Akça, şunları kaydetti:
"Ekiplerimiz, kaçan kurbanlıkların eziyet görmeden yakalanması için öncelikle boğanın sakinleşmesini bekliyor. Boğa, sakinleştikten sonra bir ya da iki kişi, sakin şekilde, hayvana sevgiyle yaklaşarak onu yakalamaya çalışıyor. Sakinleşmeyen veya insanlara zarar veren kurbanlık boğa, uyuşturucu iğne kullanılarak sakinleştiriliyor. Bu şekilde kurbanlıklar zarar görmeden yakalanabiliyor. Uyuşturucu iğnenin kesinlikle kurbanlık hayvanların etine zarar vermesi de söz konusu değil."
Akça, vatandaşların zarar görmemesi açısından timin 24 saat çalışacağını dile getirerek, "Tatbikatları da bayrama kadar zaman zaman gerçekleştireceğiz. Amacımız ekip arkadaşlarımızın ve vatandaşlarımızın zor duruma düşmemesini sağlamak." ifadelerini kullandı.
Kurban Bayramı, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:06 Kaynak: AA
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