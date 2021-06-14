Lenf kanserine yakalanan Boğaç Aksoy, sevgilisi Aleyna Beatrice Peters ile fotoğrafını paylaştı. Kanal D'de ekrana gelen 'Arka Sokaklar' dizisinde oynayan oyuncu, nişanlısıyla romantik karesini yayınladı. Kemoterapiye devam eden Aksoy, pozlara kalp emojileri koydu. Oyuncuya, sevenlerinden, "Çok mutlu olun" mesajıyla, nazar boncuğu emojisi koydu. Hastalık nedeniyle saçı dökülen Aksoy, fotoşopla kendisine bıyık yaptığı kareyi de paylaştı.