Boğaç Aksoy'dan güzel haber: Test sonuçlarım çıktı, tümörlerin çoğu bitmiş

Bir süredir lenfoma kanseri tedavisi gören Aksoy, Instagram'dan paylaştığı bir video ile sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi:

"Test sonuçlarım çıktı, tümörlerin çoğu bitmiş. Tarifsiz bir duygu yaşıyorum. Mücadelemiz daha bitmedi ama çok az kaldı Allah'ın izniyle yenen taraf biz olacağız… Bu tarif edilemez bir duygu. Hayatta kim olursanız olun düşebilirsiniz ama ayağa kalkıp yolunuza devam etmesini bilmek gerekiyor. Bu dönem öyle bir dönem oldu benim için. Kendimdeki gücü yeniden keşfettim. Yeni bir sayfa açıp hayata, işime, sevdiklerime 4 kolla sarılacağım. Bu dönem insana inanılmaz bir farkındalık katıyor. Çok büyük, zor ama unutamayacağım bir tecrübe oldu. Sizlerin varlığı, sevginiz ekstra güç verdi. Sayenizde moralim hep yüksekti. İyi ki varsınız. Şükürler olsun ki tedavimiz de sonuç verdi. Şu anda benden mutlusu yok. Hepiniz Allah'a emanet olun canlarım dualarım sizinle, sizlerin de benimle olsun…"